Nach Wegfall der Beschränkungen: So geht es mit den Impf- und Testzentren weiter

Die Corona-Maßnahmen sind größtenteils aufgehoben, Zutrittsbeschränkungen, Masken- und Testpflicht sind passé. Doch was bedeutet das für die Impf- und Testzentren im Landkreis?

Die Maske im Supermarkt, beim Friseur oder im Restaurant braucht es nicht mehr, die Impfpflicht für alle Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren liegt vorerst auf Eis und die 2G-, 2G-Plus- oder auch 3G-Regelung ist vom Tisch. Hinzu kommt die Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, dass ab Mai die Quarantäne bei einer Corona-Infektion auf freiwilliger Basis und nicht mehr verpflichtend sein wird. Bei all den doch noch ungewohnten Neuerungen nach zwei Jahren der Pandemie stellt sich auch die Frage: Was passiert nun mit den Test- und Impfzentren, auch im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen?