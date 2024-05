Neuburger Polizei zieht positive Bilanz der Freinacht

In Burgheim wurde in der Freinacht ein Maibaum geklaut, auch an einem Wohnwagen machten sich Unbekannte zu schaffen.

Insgesamt wurden im Zuständigkeitsbereich der Neuburger Polizei zwölf Einsätze im Zusammenhang mit der Freinacht registriert. Dabei handelte es sich vorwiegend um Ruhestörungen. In Burgheim wurde am Dienstag zwischen 22.20 und 23.30 Uhr aus dem Garten eines Einfamilienhauses in der Donauwörther Straße ein drei Meter großer Maibaum im Wert von 50 Euro entwendet.

Unbekannte haben in der Freinacht in Burgheim einen Wohnwagen aus dem Grundstück gezogen

Am Weiherbach in Burgheim wurde am gleichen Abend in der Zeit von 20 Uhr bis 22.25 Uhr ein Wohnwagen rund 70 Meter aus dem Grundstück gezogen und wieder abgestellt. Ob ein Schaden am Fahrzeug entstanden ist, ist derzeit noch unklar. Kurz nach Mitternacht wurde laut Polizei ein 14-jähriger Jugendlicher aus dem Landkreis Pfaffenhofen/Ilm in die Klinik Neuburg eingeliefert. Der Jugendliche war stark alkoholisiert. Die Beamten stellten die Personalien des 14-Jährigen fest und verständigten die Erziehungsberechtigten. Den Alkohol hatte der Jugendliche zuvor auf einer privaten Feier im Bereich Pfaffenhofen getrunken. (AZ)