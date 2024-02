Neuburg

Neuburger wegen 66.000 kinder- und jugendpornografischen Inhalten verurteilt

Plus Seit Monaten zieht sich die Verhandlung am Amtsgericht um einen Neuburger, der zahlreiche kinder- und jugendpornografische Inhalte besaß. Jetzt fällt ein Urteil - mit klarer Botschaft.

Von Anna Hecker

Der Mann kommt eine Stunde zu spät. Doch er kommt, im Unterschied zu mehreren angesetzten Verhandlungen in den vergangenen Monaten. Seit Jahren beschäftigt sein Fall das Neuburger Amtsgericht. Dort ist er kein Unbekannter, wurde er 2019 bereits verurteilt. Der Vorwurf damals wie heute: Der Besitz von tausenden kinder- und jugendpornografischen Inhalten. Nach genauen Analysen durch eine Fachfirma ist nun endlich ein Urteilsspruch möglich. Und dieser lässt den Angeklagten verstummen.

Der 61-jährige Mann aus Neuburg wiederholt immer wieder einen Satz: "Da war ja auch viel Legales dabei." Darum ginge es doch gar nicht, winkt Richter Christian Veh ab. In den Verhandlungen geht es um die illegalen Daten, die der Angeklagte in großer Menge besaß. Und diese Zahl an Daten musste seit Verhandlungsbeginn immer wieder nach oben korrigiert werden.

