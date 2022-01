Weichering

vor 41 Min.

Paketzentrum Weichering: Kommt das Ratsbegehren zur rechten Zeit?

Welche Auswirkungen hat ein Paketzentrum auf die Menschen in und um Weichering herum? Antworten auf diese Frage wünschen sich Bürgerinnen und Bürger im Vorfeld des Ratsbegehrens, das am 13. März stattfinden wird.

Plus In Weichering entbrennt eine Diskussion darüber, ob die Bürger für das Ratsbegehren am 13. März genügend Informationen über das Paketzentrum haben.

Von Claudia Stegmann

So richtig glücklich ist Jürgen Steinherr mit den jüngsten Entwicklungen zum geplanten Paketzentrum in Weichering nicht. Der Kritiker des Vorhabens wollte nach Bekanntwerden des Projekts ein Bürgerbegehren initiieren, hatte sich dann aber mit Bürgermeister Thomas Mack darauf geeinigt, dass es besser wäre, wenn die Gemeinde ihre Bürgerinnen und Bürger bei der Entscheidung mit ins Boot holt. Monatelang hatten beide Seiten – Befürworter und Gegner – auf die Ergebnisse von Lärm- und Verkehrsgutachten gewartet, die dem Gemeinderat als Grundlage dafür dienen sollten, ob er das Projekt weiterverfolgen will. Nun liegen sie endlich vor und sorgen gleich für Missstimmung.

