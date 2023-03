Neuburg

vor 32 Min.

Paper Shop: Ein Bürofachmarkt und mehr für Neuburg

So soll der Bürofachmarkt Henle im "Lindenacker" auf dem Dreieck zwischen Sehensander Weg und Bundesstraße 16 aussehen. Zunächst entsteht dort ein zweigeschossiges Gebäude mit 2000 Quadratmeter Nutzfläche. Ein weiterer Ausbau ist in Stufen geplant.

Plus Hermann Henle betreibt in Neuburg die Paper Shops im Ostend und der Adlerstraße. Um die Zukunft des Familienbetriebs zu sichern, wird nun ein großes Projekt realisiert. Dafür stand es Fünf vor Zwölf.

Von Manfred Rinke Artikel anhören Shape

Das Dreieck zwischen Bundesstraße 16, Ochsenweg und Sehesander Weg wirkt wie eine überdimensionierte Verkehrsinsel. 7000 Quadratmeter groß ist dieses Grundstück, auf dem in diesem Jahr mit dem Bau eines Bürofachmarktes begonnen wird. In nicht öffentlicher Sitzung erteilte der Stadtrat dem Projekt mit großer Mehrheit seine Zustimmung. Hermann Henle, Inhaber des Paper Shop in Neuburg und Bauherr des Projekts, fiel danach ein Stein vom Herzen.

