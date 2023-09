Neuburg

11:44 Uhr

Sanfter Tourismus: Über 100.000 Radler werden an der Donau in Neuburg gezählt

Der Abschnitt vom Stepperger Antoniberg am Finkenstein vorbei bis Bittenbrunn zählt zu den schönsten am gesamten Donauradweg.

Plus Der Radweg an der Donau ist neu zertifiziert worden. Der Tourismus in Neuburg zeigt mit 70.000 Besuchern aufsteigende Tendenz.

Von Winfried Rein Artikel anhören Shape

Der Donauradwanderweg ist ein absoluter „Schlager“ im sanften Tourismus. Jetzt hat der Verband „Deutsche Donau“ erstmals die Frequenz auf der Flussroute zählen lassen. Demnach haben in der aktuellen Saison über 100.000 Radfahrer den Wanderweg in verschiedenen Abschnitten benutzt.

„Die genauen Zahlen präsentieren wir in der Mitgliederversammlung im Oktober“, sagt Sabine Malecha ( Ulm), Geschäftsführerin der Deutschen Donau. Der Tourismusverband trifft sich dann im württembergischen Riedlingen zur Planung für die Saison 2024. „Der Donauradweg ist eine absolute Erfolgsgeschichte“, findet auch Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. Er ist nach wie vor Vorsitzender des Verbandes, der 1988 unter Ägide von Landrat Richard Keßler in Neuburg gegründet worden war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen