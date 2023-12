Neuburg-Schrobenhausen

Chefarzt Shahram Tabrizi wird FW-Chef in Neuburg-Schrobenhausen

Plus Die Freien Wähler bestimmen eine neue Kreis-Führung mit Chefarzt Shahram Tabrizi an der Spitze. Der Klinikneubau in Schrobenhausen bleibt im Blickpunkt.

Die Freien Wähler im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen haben eine neue Führungsspitze gewählt. Vorsitzender des Kreisverbandes und der Kreisvereinigung ist nun der Schrobenhausener Arzt Dr. Shahram Tabrizi. Er ist Nachfolger von MdL Roland Weigert, der nicht mehr kandidiert hat.

Landrat Peter von der Grün war beim Treffen der Freien Wähler in Langenmosen wegen eines anderen Termins nicht anwesend. In der Diskussion spielte er aber eine Rolle, denn das Gros der Freien Wähler erwartet von ihm einen besseren Führungsstil sowie mehr Kommunikation und Information. Wie berichtet, war dem Landrat bei einer Aussprache mit Kreistagsfraktion und Bürgermeistern angeblich sogar eine Art „Bewährungszeit“ aufgegeben worden.

