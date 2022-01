Fotowettbewerb: Die schönsten Bilder aus der Heimat gesucht

Die LAG Altbayerische Donaumoos sucht die schönsten Bilder aus der Region, von Natur über Kultur bis hin zu den Lieblingsplätzen. Was es zu gewinnen gibt.

Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Altbayerisches Donaumoos hat unter dem Motto „AugenBLICKE unserer Heimat“ einen Fotowettbewerb gestartet. Dabei rufen die Initiatoren all diejenigen, die gerne fotografieren, dazu auf, die Vielfalt von Kultur, Natur und Landschaft in der Region mit der Kamera festzuhalten – von den schönsten Heimatmomenten, über Lieblingsplätze und Erlebnisse bis hin zu Impressionen in der Gebietskulisse des Altbayerischen Donaumooses.

Jeder Teilnehmer darf mit seinem schönsten Motiv teilnehmen und hat die Chance auf einen Preis. Die Bewertung erfolgt durch eine unabhängige Jury in einem anonymisierten Auswahlverfahren. Die Motive und die Gewinner werden auf der Internetseite der LAG vorgestellt. Einsendeschluss ist der 6. Februar.

Der Fotografen mit dem besten Bild bekommt 200 Euro Preisgeld, mit dem zweitbesten 150 und mit dem drittbesten 100 Euro. Zudem gibt es unter anderem noch Reise- und Verzehrgutscheine, Autopflegeprodukte und Theaterkarten zu gewinnen. Die Verfügbarkeit beziehungsweise Nutzbarkeit der Preise ist zum Teil coronabedingt und im Detail mit den Sponsoren abzustimmen. Die Jury wird aus allen eingegangenen Fotos die besten auswählen und die Gewinner werden im Anschluss kontaktiert.

Wer bei dem Fotowettbewerb mitmachen will, soll ein selbst aufgenommenes Motiv als digitale Bilddatei mit einem Upload über das vorbereitete Formular auf der Internetseite der LAG einreichen. Auf folgende Voraussetzungen muss dabei geachtet werden: