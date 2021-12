Neuburg-Schrobenhausen

Wenige Erst-Impfungen, viele Booster: So steht es um die Impfquote im Raum Neuburg

Wer sich impfen lassen möchte, hat an mehreren Termin im Landkreis die Möglichkeit.

Plus Die Zahl der Menschen, die sich im Kreis Neuburg-Schrobenhausen boostern lassen, steigt enorm. Weniger schnell dagegen die Zahl der Erst- und Zweit-Impfungen. Insgesamt sind noch rund 10.000 Termine verfügbar.

Von Katrin Kretzmann

Mit knapp 59 Prozent ist die Impfquote im Kreis Neuburg-Schrobenhausen noch immer ziemlich mau. Diese Zahl beinhaltet laut Stefanie Schmid, Sprecherin des Schrobenhausener Kreiskrankenhauses all diejenigen, die ihre erste und zweite Impfung bekommen haben. Im Vergleich dazu steigt die Zahl derer, die sich boostern lassen, umso mehr. „Hatten wir in der vergangenen Woche noch 13,6 Prozent, sind es in dieser 21, das ist ein enormer Sprung“, sagt Schmid.

