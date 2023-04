Junge Union Neuburg-Schrobenhausen ernennt zwei Ehrenmitglieder

Maximilian Götz und Christopher Haas werden für ihr langjähriges Engagement beim JU-Kreisverband geehrt. Moritz Knöferl bleibt Kreisvorsitzender.

Moritz Knöferl bleibt Kreisvorsitzender der Jungen Union in Neuburg-Schrobenhausen. Bei den jüngsten Neuwahlen wurde er einstimmig wiedergewählt. Als Stellvertreter stehen ihm Nadja Gibis, Tabea Landes, Carsten Metz und Nico Ostermeier zur Seite.

Im August 2021 waren Knöferl und sein Vorstandsteam mit den Zielen angetreten, die Mitgliederzahlen zu erhöhen, neue Verbände zu gründen und das gesellschaftspolitische Engagement weiter auszubauen. Diese Ziele seien alle "deutlich erfüllt worden", sagte er bei der Jahresversammlung in Langenmosen. Die Zahl der Mitglieder sei von 364 auf 482 zum 31. März gewachsen, obwohl es mehr als 60 Altersaustritte gab (mit 35 Jahren kommt der "JU-Tod"). Auch die zwei größten JU-Ortsverbände Bayerns befänden sich mittlerweile mit Karlshuld und Rennertshofen im Kreisverband. In Burgheim konnte bereits im Februar 2022 sowie in Königsmoos im März 2023 jeweils ein neuer Ortsverband gegründet werden. Dazu kam im Sommer 2022 noch die Gründung des Schüler-Union Kreisverbands. Mittlerweile sei man unter den fünf größten Kreisverbänden in Bayern angekommen.

JU Neuburg-Schrobenhausen gehört zu den größten Kreisverbänden in Bayern

Gesellschaftspolitisch habe man sich mit einer Informationsveranstaltung zum B16-Ausbau, einer Unterstützungsaktion zugunsten den Menschen in der Ukraine, den alljährlichen Schulanfangsplakaten, der Fahrt zur Grünen Woche und der Teilnahme an "Jetz red i" im Bayerischen Rundfunk eingebracht. Darüber hinaus hat die JU die Einführung eines 50/50-Taxis in Neuburg-Schrobenhausen angeregt.

Im Anschluss durfte Bezirksvorsitzender Josef Rohrmoser noch zwei Ehrenmitglieder ernennen: Maximilian Götz und Christopher Haas. Götz wurde insbesondere aufgrund seiner mehrjährigen Tätigkeit als Kreisvorsitzender sowie stellvertretender Bezirksvorsitzender gekürt. Und Haar war ganze 20 Jahre Mitglied in der JU und hat in dieser Zeit mehrere Ämter bekleidet. Die Überreichung der Urkunde erfolgte unter tobendem Applaus. (AZ)