Neuburg-Schrobenhausen

Landrat von der Grün: "Ich erwäge keinen vorzeitigen Rücktritt"

Plus Die Freien Wähler müssen nach dem Austritt ihres Landrats die Lage sondieren. Für Roland Weigert ist die scharfe Kritik an seiner Person ein "Blitzableiter".

Von Claudia Stegmann

Es ist eine Nachricht, die seit Montagabend die politische Diskussion im Landkreis dominiert. Landrat Peter von der Grün kehrt den Freien Wählern den Rücken und befreit sich politisch von der Fraktion im Kreistag. Es ist ein Paukenschlag, den so niemand hat kommen sehen. Und auch am Tag danach können die meisten noch nicht so recht abschätzen, was genau das jetzt zu bedeuten hat.

Vor allem bei den Freien Wählern muss der überraschende Austritt erst einmal verdaut werden. Kreisvorsitzender Shahram Tabrizi, Fraktionsvorsitzender Ludwig Bayer und Schrobenhausens Bürgermeister Harald Reisner saßen am späten Montagnachmittag in anderer Sache zusammen, als ihnen von der Grün am Ende des Gesprächs kurz und knapp seine Entscheidung mitteilte. Bayer, der eigentlich schon auf dem Sprung zu einem anderen Termin war, fühlte sich von der Nachricht überrollt. "Ich hatte nur noch fünf Minuten Zeit, deshalb konnten wir nicht ausführlicher darüber sprechen. Das hat mir gar nicht gepasst."

