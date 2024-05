Neuburg-Schrobenhausen

17:23 Uhr

Pressesprecherin verlässt das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen

Plus Interessante Personalie aus dem Landratsamt: Pressesprecherin Sabine Gooss hört auf. Ihre Kündigung trifft den angeschlagenen Landrat Peter von der Grün zur Unzeit.

Von Barbara Wild

Nach über sechs Jahren als Pressesprecherin am Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen wird Sabine Gooss zum 1. Juni 2024 ihre Aufgabe beenden. Die gelernte Redakteurin verlässt auf eigenen Wunsch den Posten im Vorzimmer von Landrat Peter von der Grün (parteilos). Die 52-Jährige war für Öffentlichkeits- und Presseamt für alle Themen im Landratsamt zuständig und fungierte als "Sprachrohr" und war Ansprechpartnerin für sämtliche Medien.

Die Personalie lässt aufhorchen, denn im öffentlichen Dienst wechseln Pressesprecher selten. Oft orientieren sich die Dienstzeiten an der Amtszeit des gewählten Kommunalpolitikers. So verließ beispielsweise auch Tom Assenbrunner, Vorgänger von Sabine Gooss als Pressesprecher, zeitgleich mit Roland Weigert (FW) das Landratsamt. Weigert wurde nach der Landtagswahl 2018 bekanntermaßen Staatsminister im bayerischen Wirtschaftsministerium. Assenbrunner wechselte ins dortige Pressebüro. Mittlerweile leitet er das Stimmkreisbüro in Neuburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

