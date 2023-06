Neuburg-Schrobenhausen

Storchenboom und Dramen im Nest: Vogel erleidet tödlichen Stromschlag

Plus Weißstörche brüten an 38 Standorten in Neuburg-Schrobenhausen. Wieder ist ein Altvogel durch Stromschlag bei Sinning verendet. Der Lebensraum ist weitgehend ausgeschöpft.

Von Winfried Rein

Der Storchenboom im Landkreis hält an – heuer gibt es bereits 38 Nester in Neuburg-Schrobenhausen. Die Störche brüten jetzt fleißig. Und es gibt wieder Dramen auf den Dächern: Zwischen der Kastlmühle und Sinning hat ein weiterer Weißstorch einen tödlichen Stromschlag erlitten.

Das Opfer war auf einem frei stehenden Strommasten zwischengelandet und hatte dort mit einem Schritt die Leitung berührt. Der Neuburger Storchenexperte Gunter Weinrich hat den toten Vogel abgeholt und entsorgt. Sein Partner auf dem hohen Turm der Kastlmühle blieb nicht lange alleine. „Ein neuer Partner hat sich eingestellt, aber für Nachwuchs könnte es zu spät sein“, stellt Müllermeister Wolfgang Degenmeier fest. Die Jungen der ersten Störchin sind eingegangen.

