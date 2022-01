Wie Vereine in Neuburg-Schrobenhausen bis zu 2500 Euro geschenkt bekommen

Mit dem Leader-Projekt „Unterstützung Bürgerengagement“ unterstützt die LAG Altbayerisches Donaumoos Akteure aus der Region. Vereine bekommen bis zu 2500 Euro für ein neues Projekt geschenkt.

Mit dem Leader-Projekt „Unterstützung Bürgerengagement“ unterstützt die LAG Altbayerisches Donaumoos Akteure aus der Region bei der Realisierung von kleineren Maßnahmen mit einem Zuschuss in Höhe von 90 Prozent der Kosten. Zielgruppen sind Vereine, Organisationen und Gruppierungen, die zwischen 500 und 2500 Euro Zuschuss erhalten können. Dieses Angebot soll helfen, Maßnahmen durchzuführen, die mit eigenen Mitteln nicht oder nur schwer zu realisieren sind.

Unterstützt werden Projekte, die das Miteinander stärken und den Zielen der Lokalen Entwicklungsstrategie der LAG Altbayerisches Donaumoos dienen. Welche das sein können, obliegt den Menschen vor Ort. Die Geschäftsstelle begleitet bei der Ausformulierung und hilft bei der Antragstellung. Nach der Bewilligung muss die Maßnahme innerhalb von zwölf Monaten umgesetzt werden. Die Teilnahmebedingungen finden Interessenten im Internet unter www.altbayerisches-donaumoos.de. (nr)

Für Rückfragen ist die Geschäftsstelle der LAG in Straß unter der Nummer 08432/948824 oder per Mail an info@altbayerisches-donaumoos.de erreichbar.