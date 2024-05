Senior bei Unfall nahe Oberhausen leicht verletzt

Zwischen Sinning und Oberhausen hat es am Mittwochnachmittag gekracht. Ein Rentner wurde dabei leicht verletzt.

Ein 72-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall in Oberhausen leicht verletzt worden.

Gegen 11.20 Uhr war der 72-Jährige auf der Kreisstraße ND 26 von Sinning in Richtung Oberhausen unterwegs. Ein 52-jähriger Mann aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen fuhr zu gleicher Zeit mit seinem Kleintransporter die Industriestraße in Richtung Bundesstraße und wollte die Kreisstraße geradeaus überqueren. Dabei übersah er den 72-Jährigen, der Vorfahrt gehabt hätte.

72-Jähriger wird bei Unfall nahe Oberhausen leicht verletzt

Bei dem Zusammenstoß zog sich der Senior leichte Verletzungen zu. Er wurde vor Ort ambulant vom Rettungsdienst versorgt. Der 52-Jährige blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro. Die Unfallstelle wurde von der Feuerwehr abgesichert. (AZ)

Lesen Sie dazu auch