Neuburg

18:00 Uhr

Strampeln und schlafen: Bei der Gesundheitsmesse gibt's Tipps für ein aktives Leben

Der Seniorenbeirat Neuburg war zu Gast am Messestand der Stadtwerke: Vorsitzender Christian Braun tritt in die Pedale, rechts seine Stellvertreterin Loretta Speidel, links seine Vorgängerin Renate Wicher.

Plus Mit der Gesundheitsmesse startet Neuburg in die Aktiv-Wochen. Am Wochenende präsentierten zahlreiche Aussteller ihr Angebot rund um ein gesundes Leben.

Von Manfred Dittenhofer

Kulinarische Köstlichkeiten, die nicht nur lecker, sondern auch noch gesund sind, standen im Mittelpunkt der diesjährigen Gesundheitsmesse „Gesund und Aktiv“. In der Parkhalle präsentierten sich über 25 Aussteller mit ihrem vielseitigen Angebot rund um Wellness, Genuss, Gesundheit und Aktivitäten. Die Messe bot nicht nur ein reichhaltiges Veranstaltungsangebot, sie war auch der Startschuss in die Gesund-und-Aktiv-Wochen.

Als Landrat Peter von der Grün und Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling die Messe am Samstag um 14 Uhr offiziell eröffneten, hatten die Kinder der TSV Fun Group ihren ersten Auftritt bereits hinter sich gebracht. Als Schlümpfe verkleidet, tanzten die beiden Gruppen zur Musik der Schlümpfe.

