Teppich an der Paul-Winter-Realschule: "Wer hat das verbockt?"

Eines der Klassenzimmer, in denen sich das Ausmaß zeigt. Jedes umgeschüttete Getränk hinterlässt auffällige Flecken und Spritzer.

Plus Die Paul-Winter-Realschule hat unter den weiterführenden Schulen im Landkreis eine Sonderstellung: In ihr wurde Teppich verlegt. Und der wird jetzt zum teuren Problem.

Es gibt da diesen Spruch, den Hausbesitzer gerne sagen, wenn sie zum Ausdruck bringen wollen, wie mühselig Immobilieneigentum sein kann: Wenn man hinten fertig ist, kann man vorne wieder anfangen. Davon kann derzeit auch das Landratsamt ein Lied singen. Die neue Paul-Winter-Realschule (PWS) ist eineinhalb Jahre nach Schulstart noch nicht komplett fertig – einige Nachbesserungen und Arbeiten stehen noch aus –, da bahnt sich schon die erste große Reparatur an. Der in allen Klassenzimmern verlegte Teppich erweist sich als hochempfindlich, schmutzanfällig und desolat obendrauf, sodass Schulleitung und Lehrkräfte den Teppich am liebsten erneuert haben möchten. Kostenpunkt: rund 300.000 Euro. Konrektor Martin Distl spricht von einer "Riesenkatastrophe", Kreisrat Reinhardt Reißner ( CSU) von einer völlig verfehlten Entscheidung. Dabei war er dabei, als im Zuge der Planungen die Wahl auf einen Teppichboden fiel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

