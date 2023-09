Wie Reinhardt Reißner seine Leidenschaft für das DJ-Pult entdeckte

Plus Nach 55 Jahren ist Schluss, Reinhardt Reißner gibt keinen Musikunterricht mehr. Doch ganz ohne geht es für den Feldkirchener nicht, denn seine neue Leidenschaft gilt dem DJ-Pult.

Es sind unzählige Fotos, die im Archiv von Reinhardt Reißner schlummern. Die Bilder erzählen nicht nur von der jahrzehntelangen kommunalpolitischen Karriere des Feldkircheners, sondern auch von seinem musikalischen Wirken, das ihn zahlreiche Länder dieser Erde besuchen ließ. Mit einer Sache macht der 77-Jährige nach mehr als fünf Jahrzehnten nun Schluss: dem Musikunterricht. Doch der Pensionär hat eine neue Leidenschaft für sich entdeckt.

"Mit der Zeyt!", das war das Lebensmotto von Ottheinrich. Der Pfalzgraf wandte sich dem mittelalterlichen Denken ab und war offen für das neue Jahrhundert, für das, was kommt. Genau dieses Motto macht sich Reinhardt Reißner, wenn auch nur im übertragenen Sinne, zu eigen. Der Feldkirchener schlägt ebenfalls neue Wege ein, denn: "Nach 55 Jahren soll Schluss sein mit dem Musikunterricht, um neue Pfade einschlagen zu können“, sagt er.