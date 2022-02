Neuburg-Zell

vor 32 Min.

Trotz Sturm: Neuburger Eurofighter in Rumänien angekommen

Am Donnerstagnachmittag gingen es für insgesamt drei Neuburger Eurofighter nach Rumänien.

Plus Ein Großteil der Truppe ist bereits vor Ort, nun sind auch die drei Piloten des Neuburger Luftwaffengeschwaders mit den Eurofightern in Rumänien gelandet. Am Montag startet dort die Nato-Übung.

Von Katrin Kretzmann

Das Wetter hat es bis zum Ende spannend gemacht. Sturmtief Ylenia fegte mit seinen orkanartigen Böen am Donnerstag ordentlich über den Flugplatz im Neuburger Stadtteil Zell und das Go für den Start wackelte. Doch es ging gut und kurz nach 14.30 Uhr machten sich drei Piloten des Taktischen Luftwaffengeschwaders auf den Weg nach Rumänien. Wie bereits berichtet, geht es für knapp 60 Soldatinnen und Soldaten des Neuburger Verbands für knapp zwei Wochen zur NATO-Mission „enhanced Air Policing South“.

