Frau stürzt mit Tretroller in Oberhausen und muss ins Krankenhaus

Eine 21-Jährige stürzt in Oberhausen mit ihrem Tretroller und landet in der Böschung. Ein Rettungswagen bringt sie in das Neuburger Krankenhaus.

Am späten Montagnachmittag hat sich auf einem Radweg, der parallel zur Sinninger Straße in Oberhausen verläuft, ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich eine junge Frau verletzt hat. Die 21-Jährige aus Vohburg war laut Angaben der Polizei mit ihrem Tretroller auf dem Fuß- und Radweg in Richtung Bahnhof in Oberhausen unterwegs und verlor an einem abschüssig verlaufenden Teilstück die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Sie fuhr hierdurch mit dem Tretroller nach links in den dortigen Grünstreifen und stürzte unsanft in die Böschung. Durch den Sturz zog sich die Vohburgerin diverse Prellungen, Schürfwunden sowie eine Platzwunde an der Unterlippe zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Neuburg transportiert und dort stationär aufgenommen. (AZ)