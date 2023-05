Wallfahrt nach Wemding: Ein "Dauerbrenner" startet wieder

Ab sofort können sich Gläubige für den Pilgerzug von Oberhausen nach Wemding am 18. Juni anmelden. Das ist der Ablauf.

Wenn eine Wallfahrt zu seiner 46. Auflage startet, kann man zweifelsohne von einem "Dauerbrenner" sprechen. Am Sonntag, 18. Juni, findet wieder die Oberhausener Fußwallfahrt von der Bertoldsheimer Donaustaustufe zur Gnadenbasilika Maria Brünnlein in Wemding statt, Anmeldungen dafür werden ab sofort angenommen.

Die Organisatoren hoffen, dass Corona inzwischen ganz aus den Köpfen der Wallfahrer verschwunden sei. Nahmen zu besten Zeiten noch rund 700 Pilger den etwa 40 Kilometer langen Fußmarsch über die Juraausläufer in Kauf, so waren es vergangenes Jahr zirka 300 weniger. "Trotzdem können wir darauf aufbauen", lautete der einstimmige Tenor bei der jüngsten Vorbereitungssitzung in Oberhausen. Ganz im Sinne des diesjährigen Mottos "Gemeinsam", saß auch die Jugend mit am Tisch. Die inzwischen dritte Wallfahrergeneration wird die Pilgerschaft mit eigenen Liedern und Texten bereichern. Die neuen Liederbücher können bei der ersten Rast in Daiting für sieben Euro erworben werden.

Pilger können sich zwischen Oberhausen und Wemding jederzeit anschließen

Neben der Liturgie über gut 40 Kilometer ist natürlich die Logistik eine sportliche Herausforderung. Enorm hilfreich ist dabei der Fuhrpark der Schreinerei Pettmesser. Den stellte Firmengründer Heinrich Pettmesser schon in den Anfangsjahren in den Dienst der frommen Sachen. Sein Sohn Manfred führt die Tradition nahtlos fort. So ist es möglich, dass an den Rastplätzen am Sportheim in Daiting und im Wald vor Lommersheim alles "angerichtet“" ist. Tische, Bänke und Verpflegungsstände sind aufgebaut, Essen und Getränke werden ausgegeben. Die Oberhausener Feuerwehr sorgt für Sicherheit und der Sanitätsdienst versorgt die Pilger bei Bedarf an Ort und Stelle.

Wenn nach rund neun Stunden Fußmarsch Wallfahrtsrektor Norbert Traub, Oberhausens Pfarrer Serge Senzedi und die Ministranten der Heimatpfarrei die Wallfahrer am Kreuzweg vor der Gnadenbasilika Maria Brünnlein empfangen, steht die feierliche Wallfahrermesse an. Diesmal wird sie Serge Senzedi zelebrieren. Anschließend besteht die Möglichkeit, geweihtes Wasser hinter dem Altar in Gefäße zu füllen.

Das ist der Zeitplan für die Wallfahrt nach Wemding

Den Abschluss bildet die Andacht um 14 Uhr. Den Rücktransport sollen die Wallfahrer selber organisieren. Zuvor aber gibt es noch ein Erinnerungsbändchen. Die Organisatoren bitten um baldmöglichste Anmeldung, spätestens eine Woche vor Wallfahrtsbeginn, bei Artur Burgard unter Telefonnummer 08431/44758 oder der Schreinerei Pettmesser unter 08431/5365600.

Weil viele Wallfahrer sich in ihren Heimatgemeinden dem Zug anschließen, hier der Zeitplan: