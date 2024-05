Bitcoin-Betrug: Frau verliert 45.000 Euro

Eine Frau aus dem Landkreis Pfaffenhofen ist auf ein betrügerisches Angebot im Internet hereingefallen. Die Polizei warnt.

Wie die Polizei berichtet, wurde eine Frau aus dem Landkreis Pfaffenhofen im Internet auf eine Werbung zur Anlage in Bitcoins aufmerksam. Aus dem augenscheinlich ansprechenden Angebot wurde jedoch ein waschechter Betrug. Nach einer Ersteinlage von 250 Euro auf ein durch die Betrüger angegebenes Konto beantragten diese für die Geschädigte zwei Kredite, welche auf ein Betrüger Konto übertragen und dort in Bitcoins umgewandelt wurden. Die Bitcoins verschwanden im Anschluss. Die Frau erlitt hierdurch laut Polizei einen Schaden in Höhe von rund 45.000. Die Polizei warnt vor augenscheinlich ansprechenden Kreditangeboten im Internet und bittet die Bevölkerung um intensive Prüfung bevor ein solches „Geschäft“ abgeschlossen wird. (AZ)

