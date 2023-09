1000 Euro Schaden: Unbekannter fährt Transporter an

Ein Transporter ist beschädigt worden. Er stand in der Weinbergstraße in Rennertshofen, die Polizei sucht Zeugen.

Einfach aus dem Staub gemacht, hat sich ein bislang Unbekannter, nachdem er am Wochenende einen Kleintransporter in Rennertshofen angefahren hat. Wie die Polizei berichtet, stand das Fahrzeug der Marke Hyundai auf einem Parkstreifen in der Weinstraße. Zwischen Freitag, 14 Uhr, und Samstag, 12 Uhr, wurde der Transporter im Bereich der Stoßstange hinten rechts durch ein unbekanntes Fahrzeug touchiert.

Polizei sucht Zeugen: Kleintransport in Rennertshofen beschädigt

Der Verursacher fuhr danach einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wer etwas von dem Vorfall mitbekommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 zu melden. (AZ)