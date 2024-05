Auf dem Ranzhofer Open Air spielt die Musik total lokal

Der Sportplatz der Rennertshofener Schule wird wieder zur Musikarena. Beim dreitägigen Open Air ab 30. Mai gibt es auf zwei Bühnen nonstop Unterhaltung.

Am kommenden Wochenende wird der Sportplatz an der Rennertshofener Schule wieder zur Musikarena. An drei Abenden treten dort insgesamt 14 Bands auf, die allesamt einen Bezug zur Gemeinde Rennertshofen haben. "Das ist sensationell", freut sich Claudia Riedelsheimer vom Organisationsteam über den Zuspruch der zahlreichen lokalen Musikgruppen. Aus diesem Grund wird dieses Jahr auch auf einen DJ verzichtet, weil man sonst die vielen Anfragen nicht hätte berücksichtigen können.

Das mittlerweile dritte "Ranzhofer Open Air" findet heuer vom 30. Mai bis 1. Juni statt. Der etwas spätere Termin im Jahr lässt die Veranstalter, den Kulturtreff Rennertshofen, auf laue Frühsommerabende hoffen - und damit auf viele Besucherinnen und Besucher bis spät in die Nacht hinein. Denn das Programm startet an allen drei Abenden um 18 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr) und dauert bis 2 Uhr. "Wir starten jeweils mit etwas ruhigeren Bands, und je später der Abend, desto lauter wird auch die Musik", erklärt Claudia Riedelsheimer das Konzept. An der Mischung fehlt es dementsprechend nicht: Von Blues und Pop über Rap und Indie bis Rock und Heavy ist alles dabei. Damit es keine langen Wartezeiten durch Auf- und Abbauarbeiten gibt, stehen zwei Bühnen zur Verfügung.

Das Open Air bietet seinen Gästen aber nicht nur was für die Ohren, sondern auch für die Augen - und den Gaumen. Am Donnerstag sorgen Feuertänzerinnen für Abwechselung und am Samstag gibt es vor dem letzten Gig ein Feuerwerk. Für Essen und Getränke ist ebenfalls gesorgt, genauso wie für eine Piraten-Hüpfburg, die die Kinder entern können.

Kostenlose Konzerte auf Spendenbasis: Erlös kommt dem Kulturtreff Rennertshofen zugute

Und was kostet das Vergnügen? Streng genommen nichts, denn der Eintritt ist an allen drei Tagen frei. Der Kulturtreff freut sich aber über Spenden, die nach Abzug der Gagen für die Bands der Sanierung des alten Kinos zugutekommen. Damit am Ende möglichst viel übrigbleibt, wird das Fest von rund 60 Helfern aus den Reihen der Theaterfreunde, des Kulturtreff-Fördervereins und der Marktmusikkapelle ehrenamtlich gestemmt, und auch die Musiker haben bereits angekündigt, sich im Sinne des Festes großzügig zu zeigen. "Viele Bands sind dankbar, dass sie eine Bühne zum Auftreten haben. Die Gage ist ihnen dabei gar nicht so wichtig", sagt Claudia Riedelsheimer.

Das Programm steht, die Dienste sind verteilt. Jetzt muss nur noch das Wetter passen, damit viele Gäste nicht nur aus Rennertshofen, sondern auch aus der Umgebung in die Industriestraße kommen. Die Organisatoren sind aber zuversichtlich, dass auch das dritte Open Air wieder ein gut besuchtes und "total entspanntes Festival" wird. "Wir freuen uns sakrisch drauf."

Das genaue Programm gibt es unter www.kulturtreffrennertshofen.de/open-air.