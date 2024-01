Bauernprotest geht weiter: Am Freitag Mahnfeuer in Rennertshofen

In Stepperg entzünden Landwirte am 19. Januar ein Feuer. Unter den Rednern ist auch Bürgermeister Georg Hirschbeck.

Nach Aufmärschen mit Traktoren auf den Straßen und Kundgebungen in Großstädten geht der Protest der Landwirte gegen die Ampelregierung nun in Form von Mahnfeuern weiter. Nachdem sich am vergangenen Sonntag an die 200 Personen in Ehekirchen versammelt hatten, wird nun am Freitag, 19. Januar, auch in Rennertshofen ein Feuer entzündet.

Auf der Rednerliste stehen Rennertshofens Bürgermeister Georg Hirschbeck, Vize-Kreisobmann Markus Ziegler und Jasmin Döbler vom LSV Nordschwaben. "Wir treffen uns, um den Zusammenhalt in der Bevölkerung zu stärken", begründen die Veranstalter die Aktion. Sie beginnt um 17 Uhr, dauert etwa bis 21 Uhr und findet an der Einfahrt nach Stepperg statt. (clst)