Ehekirchen

17:26 Uhr

Bauern setzen mit großem Mahnfeuer in Ehekirchen ein Zeichen

Knapp 200 Personen beteiligten sich an der spontanen Protestaktion in Ehekirchen. Ein Mahnfeuer wurde angeschürt.

Plus Mit einer unangekündigten Aktion in Ehekirchen setzen Landwirte und Unterstützer ein weiteres Zeichen gegen die Bundesregierung. In der Nacht geht es für viele nach Berlin.

Von Barbara Wild

Es war ein spontaner Entschluss, den Martin Scheuermeyer in der Nacht auf Samstag gefasst hat. Gemeinsam mit anderen Bauern aus der Region Neuburg hat er für Sonntagnachmittag ein Mahnfeuer in Ehekirchen organisiert. Die Flammen waren schon von Weitem zu sehen. Ab 15 Uhr trafen sich rund 200 Personen - teils Spaziergänger, teils Bauern, die mit ihren Traktoren auf den gefrorenen Acker am Kreisverkehr Richtung Neuburg gefahren kamen. Beamte der Polizei Neuburg begleiteten die Protestaktion, die friedlich und mit Glühweinausschank ablief. Am Montag wird der Bauernprotest seinen Höhepunkt erreichen - auch für die Landwirte aus Neuburg.

"Wir haben uns am Samstagabend gesagt: So ruhig darf der Sonntag nicht verstreichen", sagt Martin Scheuermeyer am Sonntagnachmittag. Gegen Mittag hatte er die Aktion bei der Neuburger Polizei eingemeldet - eigentlich zu spät, denn Versammlungen dieser Art müssten mindestens 48 Stunden vorher bei den Behörden angezeigt und genehmigt werden. Dennoch schien es, als wollten die Beamten aus Neuburg daraus kein Problem machen, und ließen die Landwirte und weitere Unterstützer ihr Vorhaben durchziehen, wohl auch weil keinerlei Straßen blockiert wurden wie zuletzt im Feierabendverkehr von Neuburg.

