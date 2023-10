Rennertshofen

vor 17 Min.

Das Dach steht: Der Kulturtreff Rennertshofen nimmt langsam Gestalt an

Plus Das alte Kino in Rennertshofen geht den nächsten entscheidenden Schritt auf dem Weg hin zum Kulturtreff der Marktgemeinde.

Von Manfred Dittenhofer

Nein, einen Film kann man im alten Kino in Rennertshofen noch nicht anschauen. Das teils entkernte Gebäude ist momentan weniger Filmsaal als Großbaustelle. Die frühere Bühne und Leinwand kann man noch nicht mal mehr erahnen. Aber es geht voran an der Marktstraße. Am Freitag wurde ein weiterer Meilenstein erreicht. Mit dem Hebauf feierte die gemeinnützige GmbH die Schließung des Daches auf dem alten Kino. Ein wichtiger Schritt deshalb, weil damit die Baustelle nun wetterfest ist. David Bircks, Geschäftsführer der gemeinnützigen Kulturtreff GmbH, hofft auf den ersten Film im späten Frühjahr bis Frühsommer 2024.

Bis dahin gibt es noch viel zu tun. Man finde immer wieder neue Herausforderungen, was bei alten Gebäuden im Allgemeinen und im Appel-Bau im Besonderen schon fast einplanbar gewesen sei, so die Bauleiterin Petronella Mann, die auch die Planungen für den Umbau geleitet hatte. Die Haustechnik sei nun das Nadelöhr. „Die Firmen sind ausgebucht und beim Material gibt es lange Lieferzeiten.“ Trotzdem: Bisher sei der Zeitplan eingehalten worden, so Bircks. Und das liege auch sehr daran, dass viel in Eigenleistung durchgeführt werden könne. „Wenn wir einen Rundruf starten, stehen in kürzester Zeit emsige Helferinnen und Helfer vor der Tür.“

