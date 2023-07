Rennertshofen

Das sind die Pläne für die Erweiterung des Rennertshofener Friedhofs

So sollen der Urnenhain und dahinter die Urnenwände auf dem Rennertshofener Friedhof laut der Planung des Büros Herb und Partner in Buttenwiesen nach der Neugestaltung aussehen.

Plus Die Erweiterung des Friedhofs in Rennertshofen kann realisiert werden, der Gemeinderat hat seinen Segen gegeben. Was geplant ist und wie viele Grabplätze hinzukommen.

Die Planung für die Neugestaltung des Rennertshofener Friedhofs steht und wurde am Dienstag vom Gemeinderat abgesegnet, so dass die Verwaltung die Arbeiten ausschreiben kann. Neben vier Tiefgräbern herkömmlicher Art und drei Urnenbodengräbern werden drei Urnenwände und ein Urnenhain entstehen. Im Urnenhain sind die Urnengräber kreisrund um drei Bäume angeordnet, mit Urnenerdröhren im Boden eingelassen und mit einem flachen Grabstein abgedeckt. Dank der Erweiterung entstehen 206 neue Grabplätze, davon 198 Plätze für Urnen. In der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend stellten Franziska Burlefinger und Verena Hurler vom Planungsbüro Herb und Partner die Neuerungen vor.

Der Gemeinderat diskutierte im öffentlichen Teil der Sitzung nur noch, wie die Bänke aussehen sollen und welche Bäume für den Urnenhain gepflanzt werden. Die Entscheidung fiel letztendlich auf die Eibe. Ausschlaggebend war die Tatsache, dass kein Laub anfällt und die Eibe langsam wächst. Was aber auch zur Folge hat, dass die Bäume bereits eine gewisse Größe haben müssen, was sich auf den Preis niederschlägt.

