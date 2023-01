Rennertshofen

15:31 Uhr

Rennertshofen ändert die Förderrichtlinien für Solaranlagen

Plus Solaranlagen können in Rennertshofen künftig besser gefördert werden. Der Gemeinderat einigt sich auf Änderungen bei den Richtlinien.

Von Manfred Dittenhofer

Im Grunde war es gut gemeint. Allerdings konnte dann im vergangenen Jahr kein Förderantrag zur Planung einer Photovoltaikanlage in Rennertshofen bewilligt werden. Schuld daran waren die zu strengen Vorgaben, die der Marktgemeinderat nun am Dienstag gelockert hat. Im vergangenen Jahr konnten Antragsteller 500 Euro Zuschuss von der Gemeinde für die Planung einer PV-Anlage erhalten. Allerdings musste der produzierte Strom auch selbst verbraucht werden. Einspeisen von Strom in das öffentliche Netz war, in welcher Menge auch immer, ein Ausschlusskriterium für die Förderung. Benötigt wurde als Nachweis eine sogenannte „Nulleinpeiser“-Erklärung des Netzbetreibers, die aber keinem der Antragsteller ausgestellt worden sei, so Bürgermeister Georg Hirschbeck.

