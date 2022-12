Rennertshofen

Rennertshofen feiert seinen ersten Wintermarkt

Plus Erstmals hat Rennertshofen einen Markt in der Adventszeit ausprobiert. Und erstmals ist der Kulturtreff Mittelpunkt auf der Marktstraße.

Von Manfred Dittenhofer

Die Marktkapelle spielte weihnachtliche Klänge. Im alten Kino, respektive im neuen Kulturtreff, liefen Weihnachtsfilme. Und an den Ständen genossen die Besucher Glühwein und Feuerzangenbowle. In Rennertshofen fand am Wochenende erstmals ein Wintermarkt statt. Zwischen der Kirche im Westen und der Raiffeisenfiliale im Osten war die Marktstraße für den Autoverkehr gesperrt. Und am Rathaus stand, neben diversen Ständen, die allerlei Leckereien, Weihnachtsschmuck aber auch Gegenstände des täglichen Bedarfs anboten, ein Karussell.

