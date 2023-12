Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Polizei stoppt Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle in der Nähe von Neuburg-Schrobenhausen. Der Fahrer war alkoholisiert am Steuer unterwegs.

Die Polizei hat am Dienstagabend einen 39-jährigen Autofahrer aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, der unter Alkoholeinfluss in Rohrenfels unterwegs war, aus dem Verkehr gezogen. Laut Polizei wurde der 39-Jährige gegen 18 Uhr in der Hauptstraße im Rahmen einer Verkehrskontrolle gestoppt. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest.

Alkoholtest war positiv

Ein Alkoholtest ergab knapp ein Promille. Daraufhin wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden. Den 39-Jährigen erwarten nun 500 Euro Geldbuße, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. (AZ)

