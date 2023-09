Rohrenfels: Viel Potenzial für PV-Anlagen auf dem Dach

Das größte Potenzial für erneuerbare Stromgewinnung liegt in Rohrenfels auf dem Dach. Platz für ein Windrad hätte die Gemeinde - wäre da nicht der Flugplatz.

Woher kommt der Strom der Zukunft? Diese Frage hat den Gemeinderat Rohrenfels am Donnerstagabend beschäftigt. Das Gremium hat einen Blick in den neuen Energienutzungsplan des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen geworfen. Dieser wurde mit den Kommunen und dem Büro Bifa Umweltinstitut erstellt.

Hohes Potenzial für die regenerative Energiegewinnung liegt im Gemeindebereich Rohrenfels bei PV-Anlagen auf dem Dach. Kleine Anlagen auf Dächern würden derzeit allerdings vom Staat nicht ausreichend gefördert werden, führten die Gemeinderäte aus. Sie sehen Handlungsbedarf beim Bund. Zudem sei das Netz nicht entsprechend ausgebaut, um überschüssigen Strom weiterzutransportieren.

Keine Freiflächen, aber Platz auf dem Dach: Hohes Potenzial für PV-Anlagen

Freiflächen für große Photovoltaik-Anlagen gibt es in der Kommune kaum. Platz für ein Windrad hätte die Gemeinde im Dachsholz, östlich von Rohrenfels. Doch der potenzielle Standort sei vermutlich zu nah am Flugplatz der Bundeswehr. Eine Anfrage an das Militär habe die Gemeinde bereits gestellt, eine Antwort blieb bisher aus. Für Windräder im nördlichen Landkreis sehe es schlecht aus, hat Bürgermeisterin Manuela Heckl von Nachbargemeinden mitbekommen.

Die Bundeswehr hat Sorge, dass die Windräder die Flugsicherheit von Kampfjets gefährden und Radare beeinträchtigen könnten. Die Region fällt wegen des Nato-Flugplatzes unter den militärischen Interessenbereich, in dem die Bundeswehr den Bau von Windrädern prüfen und genehmigen muss. In Neuburg scheiterten Projekte an einem Veto des Militärs.

