Einbrecher in Schrobenhausen: Polizei sucht Zeugen

Unbekannte sind in Schrobenhausen in eine Firma eingebrochen und haben Geld aus einem Tresor gestohlen. Jetzt ermittelt die Kripo Ingolstadt.

Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag in eine Firma in Schrobenhausen eingebrochen und haben aus dem Tresor Bargeld gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, haben sie offenbar zunächst ein Fenster im Nebentrakt der Firma aufgehebelt, anschließend haben sie eine versperrte Tür im Inneren des Gebäudes aufgebrochen.

Die unbekannten Einbrecher haben in Schrobenhausen einen Tresor aufgebrochen

Mit dem Werkzeug, das die Unbekannten dabei hatten, öffneten sie den Tresor und haben daraus Bargeld entnommen. Die Summe beläuft sich laut Polizei auf einen niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Kripo Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die im Zeitraum von Donnerstag, 18.30 Uhr, bis Freitag, 5.40 Uhr, Verdächtiges im Bereich der Bauerstraße wahrgenommen haben, sich unter der Nummer 0841/9343-0 zu melden. (nr)