In Schrobenhausen gibt es eine neue Flüchtlingsunterkunft

Der Platz für Flüchtlinge und Asylbewerber im Landkreis wird knapp. Abhilfe soll eine neue Containerunterkunft mit 96 Plätzen in Schrobenhausen schaffen.

In Schrobenhausen wird in den nächsten Tagen eine neue Unterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber in Betrieb genommen. Die Anlage am Högenauer Weg bietet Platz für 96 Personen – Wohnraum, der dringend benötigt wird, denn bereits in der kommenden Woche erwartet der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen eine weitere Zuweisung von 50 Asylbewerbern, wie es in einer Mitteilung des Landratsamts heißt.

Derzeit erfolgen die Zuweisungen durch die Regierung von Oberbayern im Zwei-Wochen-Rhythmus. Bei den Unterbringungs-Kapazitäten hat der Landkreis seine Grenzen erreicht. Da die bestehenden Objekte belegt sind, muss das Landratsamt die Wohnanlage in Schrobenhausen früher als geplant aktivieren. Der Innenausbau und die Ausstattung der Wohncontainer sind zwar abgeschlossen, jedoch sind im Außenbereich noch einige Arbeiten, wie zum Beispiel die Installation der Eingangspodeste sowie die Fertigstellung des Kinderspielplatzes, zu verrichten.

Die insgesamt vier Containereinheiten hat das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen errichtet, die Finanzierung erfolgt durch den Freistaat. In der neuen Anlage werden Familien, aber auch einzelne Personen untergebracht. Diese finden in ihrer neuen Heimat neben Familienzimmern und Zweibettzimmern, Waschräume, Küchen mit Essbereich, einen Sozialraum für Beratungsgespräche, einen Spielplatz sowie einen Fahrradverleih vor. Zudem sind auch ein Hausmeister und eine Security vor Ort.

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen leben derzeit über 2200 Asylbewerber und Kriegsflüchtlinge, die zum großen Teil in den 81 dezentralen Unterkünften, die das staatliche Landratsamt im Auftrag des Freistaates anmietet, untergebracht sind. Dazu zählen auch die Erstunterkünfte in den beiden Turnhallen in Neuburg sowie die nunmehr drei Containeranlagen in Neuburg und Schrobenhausen. (AZ)