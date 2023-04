Mit 90 km/h unterwegs: Polizei erwischt Rollerfahrer ohne Führerschein

Als die Polizei den 17-Jährigen kontrollieren will, rast er davon.

Ohne Führerschein und Kennzeichen hat die Polizei einen Rollerfahrer am Dienstag bei Langenmosen erwischt. Wie die Beamten berichten, wollte eine Streife den 17-Jährigen sowie seinen 15-jährigen Beifahrer kontrollieren. Das Kennzeichen war abgelaufen. Auf die Anhaltesignale reagierte der Fahrer jedoch nicht und beschleunigte auf bis zu 90 Kilometer pro Stunde. Unter Missachtung sämtlicher Verkehrsregeln und Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer versuchte der Jugendliche über mehrere Ortschaften sich der Kontrolle zu entziehen. In Klingsmoos kam es dabei zu einem Beinahe-Zusammenstoß mit einem Pkw. In Hörzhausen endete die Fahrt schließlich in einem Graben und die beiden jungen Männer konnten unverletzt von der Polizei festgehalten werden.

Ohne Führerschein und Kennzeichen: Polizei stoppt 17-jährigen Rollerfahrer in Langenmosen

Der 17-jährige Fahrer und sein 15-jähriger Beifahrer, beide aus dem Landkreis Aichach-Friedberg, wurden zur Schrobenhausener Polizeidienststelle gebracht und die Eltern informiert. Der Fahrer konnte nicht nachweisen, dass der Rolle ihm gehört, und so wurde das Fahrzeug zunächst sichergestellt. Der 17-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Zeugen oder geschädigte Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich bei der Polizei Schrobenhausen unter der Telefonnummer 08252/89750 zu melden. (AZ)