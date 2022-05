Unfall in Schrobenhausen: Radfahrerin gerät unter einen Lastwagen

In Schrobenhausen wollen am Samstag ein Lastwagenfahrer und eine Radfahrerin nebeneinander abbiegen. Plötzlich gerät die Frau unter den Dreiachser.

In Schrobenhausen ist es am Samstagnachmittag zu einem schweren Unfall, bei dem eine Radfahrerin beinahe von einem Lastwagen überrollt worden wäre. Wie die Polizei mitteilte, war ein Lkw-Fahrer aus Schrobenhausen gegen 16 Uhr auf der Augsburger Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs und und dort nach links in die Aichacher Straße abbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr eine 57-jährige Fahrradfahrerin aus Schrobenhausen rechts neben dem Lkw und wollte ebenfalls nach links abbiegen.

Aus noch ungeklärter Ursache geriet die Radfahrerin unter den Dreiachser-Lkw, wurde von diesem aber glücklicherweise nicht überrollt. Die Frau erlitt dennoch schwere Verletzungen, sie musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Der genaue Unfallhergang ist nun Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. (nr)