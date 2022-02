Brand in Siefhofen: Feuerwehr entdeckt nach Löscharbeiten Leiche

Mittwochnacht bricht in einem Einfamilienhaus in Siefhofen ein Feuer aus. Eine Person kann nur noch tot geborgen werden. Die Leiche muss erst obduziert werden.

Mittwochnacht ist in einem Einfamilienhaus in Siefhofen in der Gemeinde Berg im Gau ein Feuer ausgebrochen. Eine Person konnte dabei nur noch tot geborgen werden. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache aufgenommen.

Brand in Siefhofen (Berg im Gau): Eine Person stirbt

Wie die Polizei mitteilte, meldeten Anwohner gegen 22.15 Uhr ein Feuer in einem Haus in der Zeller Straße. Daraufhin rückten mehrere Feuerwehren aus, insgesamt waren rund 100 Einsatzkräfte vor Ort. Weil das Feuer zu diesem Zeitpunkt bereits auf den Dachstuhl übergegriffen habe, sei ein Betreten des Hauses für die Rettungskräfte nicht mehr möglich gewesen, heißt es in dem Polizeibericht weiter. Erst nachdem das Gebäude gelöscht war, durchsuchten Atemschutzträger das Haus und fanden eine Person, die bis zur Unkenntlichkeit verbrannt war. Es handelt sich dabei mutmaßlich um den Bewohner des Hauses, Gewissheit kann jedoch erst eine Obduktion ergeben.

Einfamilienhaus in Siefhofen (Berg im Gau) brennt: Mann stirbt

An dem Einfamilienhaus sei vorwiegend das Schlafzimmer im Erdgeschoss schwer beschädigt worden. Doch auch der Rest des Hauses sei stark in Mitleidenschaft gezogen worden, weshalb sich der entstandene Sachschaden ersten Schätzungen zufolge mindestens im sechsstelligen Bereich bewegen wird. (nr)