Sinning

07:00 Uhr

Dieser Mann trug vor 90 Jahren ein Holzkreuz von Rohrenfels nach Rom

Plus Mit einem großen Holzkreuz auf der Schulter macht sich Josef Gardel aus Sinning vor genau 90 Jahren auf den Weg nach Rom - zu Fuß, ganz allein. Der Grund: tiefe Dankbarkeit.

Von Katrin Kretzmann Artikel anhören Shape

Eine Fußwallfahrt, die sich über mehrere Tage, Wochen oder gar Monate erstreckt, ist heutzutage noch immer besonders, allerdings nichts Außergewöhnliches mehr. Doch vor 90 Jahren war sie das. Es ist der 25. August 1933, als Josef Gardel aus Sinning sich auf den Weg nach Rom macht. Sein Ziel: Ein 30 Kilo schweres Holzkreuz in die Heilige Stadt tragen - zu Fuß. Es ist eine mehr als außergewöhnliche Geschichte, auf die der Feldkirchener Reinhardt Reißner im Zuge der Recherche zu seiner Familienchronik gestoßen ist.

"Wie wir schon berichteten, wird Herr Maurermeister Josef Gardel zu Fuß nach Rom wandern, auf seiner Pilgerreise ein 60 Pfund schweres Kreuz mitnehmen und S.H. dem Papste und Mussolini vorgestellt werden." So steht es am 18. August 1933 im damaligen Neuburger Anzeigenblatt unter dem Titel "Der Kreuzträger von Sinning" - und hinter diesem Kreuzträger steckt ein Mann, der seine Wurzeln in dem Land hat, in dem sich die Heilige Stadt befindet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen