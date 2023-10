Schickeria und Zeit: Roland Hefter zieht die Münchener durch den Kakao

Plus Roland Hefter ist bei der Sinninger Initiative zu Gast. Das "Urgestein aus München" spricht in seinen Liedern über Lebenserfahrungen - und nimmt sich dabei selbst nicht zu ernst.

Es gibt nicht viele Kabarettisten aus Bayern, die noch nicht beim traditionellen Kirchweihkabarett der Sinninger Initiative gegen Rechts zu Gast waren. In diesem Jahr fand Roland Hefter den Weg in die Schlosswirtschaft.

Ulrike Summerer begrüßte mit Hefter, „ein Urgestein aus München“, aber vor allem wohl einen Optimisten. Dies beweist schon alleine der Aufkleber auf seiner Gitarre, mit dem er demonstriert, auf welcher Seite er steht. „ 1860 München“ – ohne Optimismus kann keiner ein richtiger Fan der Sechziger sein. „Des wird schon no“ heißt die erste Nummer des Programms, mit dem er sein Publikum von Anfang an am richtigen Punkt abholt.