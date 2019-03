vor 26 Min.

Gundelsdorf 2 – Reicherstein 1 1540:1524

Bayerdil. 1 – Sehensand 1 1487:1495

Burgheim 1 – Bergen 1 1506:1478

Hollenbach 1 – Walda 1 1510:1463

Tagberg. Gundelsdorf 2 22:0 16918

Edelweiß Reicherstein 1 16:6 16605

Tell Hollenbach 1 12:10 16601

Gemütl. Bayerdilling 1 12:10 16581

Enzian Sehensand 1 10:12 16476

Schützenfr. Burgheim 1 10:12 16451

Auerhahn Walda 1 4:18 16222

Alt-Baring Bergen 1 2:20 16330

Gauoberliga B1

Hütting 1 – Bergheim 2 1489:1456

Pöttmes 1 – Schainbach 1 1479:1448

Etting 1 – Unterstall 3 1467:1418

Reicherstein 2 – Staudheim 2 1461:1470

Juraschützen Hütting 1 18:4 16388

Winterlust Staudheim 2 18:4 16349

Jennerwein Etting 1 16:6 16228

Hubertus Schainbach 1 10:12 16205

Kgl.priv.FSG Pöttmes 1 8:14 16109

Edelweiß Reicherstein 2 8:14 16062

Eichenlaub Unterstall 3 8:14 15902

Donauperle Bergheim 2 2:20 15839

Gauoberliga B2

B. Klingsmoos 1 – Burgheim 2 1509:1488

Schorn 1 – Hollenbach 2 1483:1456

Bayerdilling 2 – Bergen 2 1473:1463

Hütting 2 – Unterstall 4 1431:1493

Birkenl. Klingsmoos 1 16:6 16369

Eichenlaub Unterstall 4 16:6 16329

Gemütl. Bayerdilling 2 14:8 16208

Schützenfr. Burgheim 2 12:10 16245

Alt-Baring Bergen 2 10:12 16097

Tell Hollenbach 2 8:14 16052

Lindensch. Schorn 1 6:16 16057

Juraschützen Hütting 2 6:16 15834

Gauoberliga C1

Staudheim 3 – Stengelheim 1 1455:1465

Ambach 1 – A. Ludwigsmoos 1 1410:1445

Walda 2 – Schainbach 2 1429:1453

Winterlust Staudheim 3 14:2 11754

Hubertus Schainbach 210:6 11648

Abends. Ludwigsmoos 1 10:6 11618

1925 Stengelheim 1 8:8 11591

Eintracht Ambach 1 6:10 11508

Auerhahn Walda 2 0:16 11366

Gauoberliga C2

Hollenbach 3 – Bergen 3 1445:1444

Bergheim 3 – Bayerdilling 3 1440:1434

Münster 1 – Handzell 1 1465:1427

Edelweiß Münster 1 16:0 11897

Donauperle Bergheim 3 8:8 11649

Alt-Baring Bergen 3 8:8 11622

Tell Hollenbach 3 6:10 11571

Jägerblut Handzell 1 6:10 11533

Gemütl. Bayerdilling 3 4:12 11383

Gauoberliga C3

Riedheim 1 – Grimolzhausen 2 1429:1477

Gempfing 1 – Etting 2 1446:1470

Straß 1 – Hütting 3 1439:1411

Alpenrose Grimolzh. 2 14:2 11793

Jennerwein Etting 2 12:4 11654

Hubertus Riedheim 1 6:10 11507

Juraschützen Hütting 3 6:10 11451

Winterlust Straß 1 6:10 11370

Almenr. Gempfing 1 4:12 11550

Gauoberliga C4

Grimolzh. 1 – Trugenhofen 1 1479:1441

Heinrichsheim 1 – Joshofen 1 1496:1467

Ambach 2 – B. Klingsmoos 2 1415:1453

Einigkeit Heinrichsh. 1 14:2 11856

Alpenrose Grimolzh. 1 14:2 11846

Hubertus Joshofen 1 8:8 11778

B. Klingsmoos 2 6:10 11658

Eintracht Ambach 2 6:10 11587

Usseltaler Trugenh. 1 0:16 11489

Gauliga 1

Handzell 2 – Ambach 4 1455:1416

Burgheim 3 – Pöttmes 2 1478:1442

A. Ludwigsm. 2 – Reicherst. 3 1457:1419

Schützenfr. Burgheim 3 15:1 11725

A. Ludwigsmoos 2 13:3 11722

Jägerblut Handzell 2 9:7 11450

Edelweiß Reicherstein 3 5:11 11412

Kgl.priv.FSG Pöttmes 2 4:12 11202

Eintracht Ambach 4 2:14 11285

Gauliga 2

SG Klingsm. 2 – Rohrenfels 1 1443:1449

Gundelsdorf 3 – Hollenb. 4 1439:1475

Walda 3 – Holzkirchen 1 1438:1409

Tell Hollenbach 4 16:0 11917

1906 Rohrenfels 1 10:6 11608

Tagberg. Gundelsdorf 3 8:8 11604

Auerhahn Walda 3 8:8 11502

SG 07 Klingsmoos 2 4:12 11504

Gemütl. Holzkirchen 1 2:14 11352

Gauliga 3

Sehensand 2 – Ambach 3 1399:1422

Mauern 1 – Rohrenfels 2 1433:1421

Schorn 2 – Unterstall 5 1400:1355

Eintracht Ambach 3 16:0 11541

Lindensch. Schorn 2 10:6 11346

Enzian Sehensand 2 10:6 11314

Eichenlaub Unterstall 5 6:10 11226

1906 Rohrenfels 2 4:12 11275

Weinbergsch. Mauern 1 2:14 11203

Gauliga 4

Obermaxfeld 1 – Haselbach 1 1431:1431

Bergheim 4 – Schainbach 3 1381:1436

Hollenbach 5 – Marienh. 1 1472:1458

Tell Hollenbach 5 16:0 11686

Hubertus Schainbach 3 10:6 11427

Edelweiß Haselbach 1 9:7 11339

Zimmers. Marienheim 1 6:10 11601

1922 Obermaxfeld 1 5:11 11435

Donauperle Bergheim 4 2:14 11160

A-Klasse 1

Münster 2 – Bayerdilling 4 1364:1388

Ambach 5 – Walda 4 1407:1400

Schorn 3 – Gundelsdorf 4 1332:1396

Eintracht Ambach 5 16:0 11362

Auerhahn Walda 4 10:6 11196

Tagberg. Gundelsdorf 4 10:6 10892

Edelweiß Münster 2 6:10 10975

Lindenschü. Schorn 3 4:12 10738

Gemütl. Bayerdilling 4 2:14 10744

A-Klasse 2

Bittenbrunn 1 – Gundelsdorf 5 1418:1439

Untermaxfeld 2 – Burgheim 4 1397:1397

Staudheim 4 – Grimolzh. 4 1386:1480

Alpenrose Grimolzh. 4 12:4 11380

Finkenst. Bittenbrunn 1 12:4 11282

Tagberg. Gundelsdorf 5 10:6 11252

Hubertus Untermaxfeld 2 7:9 11189

Schützenfr. Burgheim 4 7:9 11035

Winterlust Staudheim 4 0:16 10978

A-Klasse 3

Reicherstein 4 – Staudheim 5 1439:1355

Ambach 6 – SG Klingsmoos 3 1315:1338

Hollenbach 6 – Dezenacker 1 1421:1388

Edelweiß Reicherstein 4 14:2 11451

SG 07 Klingsmoos 3 12:4 11242

Tell Hollenbach 6 10:6 11246

Eintracht Ambach 6 6:10 10943

Bavaria Dezenacker 1 4:12 11089

Winterlust Staudheim 5 2:14 10728

A-Klasse 4

Grimolzh. 3 – A. Ludwigsm. 3 1473:1400

Handzell 3 – Joshofen 2 1390:1360

Unterstall 6 – Untermaxfeld 1 1419:1376

Alpenrose Grimolzh. 3 16:0 11624

Eichenlaub Unterstall 6 10:6 11352

Abends. Ludwigsmoos 3 10:6 11201

Hubert. Untermaxfeld 1 6:10 10912

Jägerblut Handzell 3 6:10 10865

Hubertus Joshofen 2 0:16 10868

B-Klasse 1

Hütting 4 – Bergheim 5 1353:1418

Bergen 4 – Riedheim 3 1387:1401

Etting 3 – Hollenbach 7 1357:1395

Donauperle Bergheim 5 16:0 11354

Tell Hollenbach 7 14:2 11329

Hubertus Riedheim 3 6:10 11101

Alt-Baring Bergen 4 6:10 10998

Jennerwein Etting 3 4:12 10803

Juraschützen Hütting 4 2:14 10794

B-Klasse 2

Heinrichsheim 2 – Trugenh. 2 1389:1355

A. Ludwigsm. 4 – Bayerdil. 5 1367:1342

Burgheim 5 – Gempfing 2 1267:1359

Almenr. Gempfing 2 12:4 11056

A. Ludwigsmoos 4 12:4 10969

Einigkeit Heinrichsh. 2 10:6 11116

Usselt. Trugenhofen 2 10:6 11085

Gemütl. Bayerdilling 5 4:12 10778

Schützenfr. Burgheim 5 0:16 10168

B-Klasse 3

Gundelsdorf 6 – Riedheim 2 1344:1304

Grimolzh. 6 – A. Ludwigsm. 5 1338:1444

Kunding 1 – Ried-Hessellohe 1 1344:1289

Abends. Ludwigsmoos 5 16:0 11445

Auerhahn Kunding 1 14:2 11011

Hubertus Riedheim 2 8:8 10876

Alpenrose Grimolzh. 6 4:12 10806

Tagberg. Gundelsdorf 6 4:12 10710

Auerhahn Ried-H. 1 2:14 10496

B-Klasse 4

Grimolzhausen 5 – Handzell 4 1402:1317

Untermaxfeld 3 – Obermaxf. 2 1344:1384

Schorn 4 – Ambach 7 1360:1365

Alpenrose Grimolzh. 5 14:2 11245

Eintracht Ambach 7 14:2 11048

1922 Obermaxfeld 2 8:8 11029

H. Untermaxfeld 3 6:10 10862

Jägerblut Handzell 4 4:12 10842

Lindenschützen Schorn 4 2:14 9868

C-Klasse 1

B. Klingsmoos 3 – Rohrenfels 3 1096:999

Heinrichsheim 3 – Walda 5 1011:1047

Schönesberg 1 – Hollenbach 9 1020:1019

Birkenlaub Klingsmoos 3 16:0 8640

Auerhahn Walda 5 12:4 8311

Einigkeit Heinrichsheim 3 6:10 8090

1906 Rohrenfels 3 6:10 8052

Gemütl. Schönesberg 1 5:11 8115

Tell Hollenbach 9 3:13 8108

C-Klasse 2

Ambach 8 – Gempfing 3 1031:1027

A. Ludwigsm. 6 – Schainb. 4 1037:1046

Gundelsdorf 7 – Grimolzh. 7 1079:995

Tagberg. Gundelsdorf 7 16:0 8566

Hubertus Schainbach 4 13:3 8359

Eintracht Ambach 8 9:7 8219

Abends. Ludwigsmoos 6 4:12 8122

Almenrausch Gempfing 3 3:13 8082

Alpenrose Grimolzh. 7 3:13 7983

C-Klasse 3

Hollenbach 8 – Ried-Hessel. 2 999:1063

Ambach 9 – Schorn 5 987:978

Rohrenfels 4 – Handzell 5 996:992

Auerh. Ried-Hessellohe 2 14:2 8305

1906 Rohrenfels 4 14:2 8191

Tell Hollenbach 8 10:6 8217

Lindenschützen Schorn 5 5:11 8054

Jägerblut Handzell 5 3:13 7928

Eintracht Ambach 9 2:14 7720

C-Klasse 4

Straß 2 – A. Ludwigsmoos 7 1008:1031

Gempfing 4 – Haselbach 2 982:944

Bayerdilling 6 – Holzkirchen 2 996:1008

Abends. Ludwigsmoos 7 16:0 8307

Gemütl. Bayerdilling 6 10:6 7977

Winterlust Straß 2 8:8 7909

Gemütl. Holzkirchen 2 6:10 7868

Edelweiß Haselbach 2 4:12 7834

Almenrausch Gempfing 4 4:12 7732

D-Klasse 1

Schainbach 5 – Ambach 10 1001:1009

Pöttmes 3 – Kunding 2 1008:990

Walda 6 – B. Klingsmoos 5 1018:980

Auerhahn Walda 6 14:2 8104

Kgl.priv.FSG Pöttmes 3 9:7 8032

Eintracht Ambach 10 8:8 7935

Auerhahn Kunding 2 8:8 7822

Hubertus Schainbach 5 7:9 8014

Birkenlaub Klingsmoos 5 2:14 7639

D-Klasse 2

Riedheim 4 – A. Ludwigsmoos 8 965:1007

Trugenhofen 3 – B. Klingsmoos 4 988:983

Reicherstein 5 – Mauern 2 1039:1024

Edelweiß Reicherstein 5 16:0 8128

Birkenlaub Klingsmoos 4 8:8 7948

Abends. 04 Ludwigsmoos 8 8:8 7810

Usseltaler Trugenhofen 3 6:10 7775

Weinbergsch. Mauern 2 6:10 7755

Hubertus Riedheim 4 4:12 7673

D-Klasse 3

Hollenbach 10 – Oberhausen 1 1013:1020

Bergen 5 – Haselbach 3 1008:978

Kunding 3 – Holzkirchen 3 918:987

Roter Hirsch Oberh. 1 12:4 8024

Tell Hollenbach 10 10:6 7979

Alt-Baring Bergen 5 10:6 7857

Edelweiß Haselbach 3 8:8 7900

Gemütl. Holzkirchen 3 8:8 7870

Auerhahn Kunding 3 0:16 6826

D-Klasse 4

Schönesberg 2 – Ried-Hes. 3 1004:1034

A. Ludwigsmoos 9 – Ambach 11 1028:999

B. Klingsmoos 6 – Grimolzh. 8 1021:1055

Alpenrose Grimolzh. 8 14:2 8284

Abends. Ludwigsmoos 9 12:4 8155

Birkenlaub Klingsmoos 6 10:6 8186

Auerhahn Ried-Hessel. 3 10:6 8100

Gemütl. Schönesberg 2 2:14 7918

Eintracht Ambach 11 0:16 7889

E-Klasse 1

Bayerdilling 7 – Unterstall 7 932:768

Staudheim 6 – Kunding 4 994:940

Grimolzh. 9 – A. Ludwigsm. 10 1014:1006

Alpenrose Grimolzh. 9 12:4 7896

Winterlust Staudheim 6 12:4 7808

Eichenlaub Unterstall 7 10:6 7628

Gemütl. Bayerdilling 7 8:8 7638

Abends. Ludwigsmoos 10 6:10 7651

Auerhahn Kunding 4 0:16 7153

E-Klasse 2

Holzkirchen 4 – Gundelsdorf 8 982:955

A. Ludwigsmoos – 12 Straß 5 979:848

Haselbach 4 – Schönesberg 4 997:953

Edelweiß Haselbach 4 12:4 7866

Tagberg. Gundelsdorf 8 12:4 7739

Gemütl. Holzkirchen 4 10:6 7602

Abends. Ludwigsmoos 12 8:8 7654

Gemütl. Schönesberg 4 6:10 7525

Winterlust Straß 5 0:16 6506

E-Klasse 3

Handzell 6 – Etting 4 1009:963

Haselbach 5 – Schönesberg 3 815:955

A. Ludwigsmoos – 11 Straß 3 951:916

Abends. Ludwigsmoos 11 16:0 7848

Jennerwein Etting 4 10:6 7832

Gemütl. Schönesberg 3 10:6 7686

Jägerblut Handzell 6 8:8 7637

Winterlust Straß 3 4:12 7529

Edelweiß Haselbach 5 0:16 6307

E-Klasse 4

Holzkirchen 5 – A. Ludwigsm. 13 925:936

Trugenhofen 4 – Hollenbach 11 893:1001

Mauern 3 – Straß 4 935:972

Gemütl. Holzkirchen 5 10:6 7603

Weinbergsch. Mauern 3 10:6 7552

Tell Hollenbach 11 8:8 7569

Winterlust Straß 4 8:8 7472

Usseltaler Trugenhofen 4 8:8 7085

Abends. Ludwigsmoos 13 4:12 7163

F-Klasse 1

Grimolzhausen 10 – Pöttmes 4 964:917

Bergen 6 – Heinrichsheim 4 965:985

Alpenrose Grimolzh. 10 10:4 6720

Alpenrose Grimolzh. 11 10:2 5929

Einigkeit Heinrichsheim 4 8:6 6746

Kgl.priv.FSG Pöttmes 4 4:8 5487

Alt-Baring Bergen 6 0:12 5321

F-Klasse 2

Staudheim 7 Oberhausen 2 927:835

Burgheim 6 Obermaxfeld 3 967:1023

1922 Obermaxfeld 3 14:0 7177

Winterlust Staudheim 7 6:8 6585

Auerhahn Walda 7 6:6 5744

Schützenfr. Burgheim 6 6:6 5708

Roter Hirsch Oberh. 2 0:12 4404

Die besten Einzelergebnisse ab 375 Ringe

395 Westermair Simone, Tagberg. Gundelsdorf 2; Böck Sonja, Tell Hollenbach 4 389 Buchhart Simone, Edelweiß Reicherstein 1; Haschner Simone, Winterlust Staudheim 2 387 Seemeier Antonia, 1906 Rohrenfels 1 386 Heckl Birgit, Lindenschützen Schorn 1; Schmid Lea, Tagberg. Gundelsdorf 2 385 Mack Johannes, Schützenfreunde Burgheim 1 384 Nowacki Heike, Birkenlaub Klingsmoos 1; Kiowski Simone, Schützenfreunde Burgheim 1; Artner Sebastian, Schützenfreunde Burgheim 2 383 Habermeyer Peter, Enzian Sehensand 1 382 Stegmaier Tobias, Alpenrose Grimolzhausen 1; Geiger Silvia, Edelweiß Reicherstein 1; Miehling Elisa, Gemütlichkeit Bayerdilling 2; Heigemeir Maria, Tagberg. Gundelsdorf 2; Stachel Simone, Tell Hollenbach 1; Lehmeier Robert, Winterlust Staudheim 3 381 Specht Roland, Birkenlaub Klingsmoos 1; Schmid Ulrike, Edelweiß Reicherstein 1; Wöhr Birgit, Enzian Sehensand 1; Rossmann Andreas, Jennerwein Etting 2; Bauer Vanessa, Jägerblut Handzell 2; Schuh Markus Franz, Kgl.priv.FSG Pöttmes 1; Kühnlein Corinna, SG 07 Klingsmoos 2; Förg Patricia, Tell Hollenbach 1 380 Kraft Markus, Eichenlaub Unterstall 4 379 Schiele Diana, Almenrausch Gempfing 1; Huber Johanna, Alpenrose Grimolzhausen 1; Seitz Bernadette, Birkenlaub Klingsmoos 2; Reichel Julian, Schützenfreunde Burgheim 3 378 Feigl Lucia, Abends. 04 Ludwigsmoos 1; Diepold Thomas, Donauperle Bergheim 2; Schabacker Florian, Juraschützen Hütting 1; Schmid Christoph, Kgl.priv.FSG Pöttmes 1; Ulber Sarah, Lindenschützen Schorn 4 377 Wenger Robert, 1922 Obermaxfeld 1; Schleger Verena, Alpenrose Grimolzhausen 2; Weidenhiller Lena, Alt-Baring Bergen 2; Walter Bernd, Einigkeit Heinrichsheim 1; Harlander Christina, Hubertus Schainbach 2; Kröpfl Alexander, Tagberg. Gundelsdorf 2; Grießer Kathrin, Tagberg. Gundelsdorf 3; Brandner Konrad, Tell Hollenbach 5; Leidl Wolfgang, Winterlust Straß 1; Scheuermann Robert, Zimmerstutz. Marienheim 1 376 Stegmair Stefanie, Alpenrose Grimolzhausen 3; Böck Marie, Alpenrose Grimolzhausen 4; Pohlmann Dominik, Gemütlichkeit Bayerdilling 1; Lindermayr Tobias, Hubertus Schainbach 1; Reichel Julian, Schützenfreunde Burgheim 1; Specht Theresa, Tell Hollenbach 1: Grabler Stefanie, Tell Hollenbach 2 375 Nowak Jürgen, Abends. 04 Ludwigsmoos 2; Gensberger Anna, Donauperle Bergheim 2; Albertus Hans, Eichenlaub Unterstall 4; Rückert Richard, Einigkeit Heinrichsheim 1; Voigt Julia, Hubertus Joshofen 1; Braun Julia, Jura. Hütting 1; Böck Johann, Tell Hollenbach 6.

Die besten Einzelergebnisse ab 270 Ringe

287 Wiedemann Collien, Birkenlaub Klingsmoos 3 283 Winhart Marco, Auerhahn Ried-Hessellohe 2 282 Mai Ninive Alina, Birkenlaub Klingsmoos 3 281 Korn Michael, Alpenrose Grimolzhausen 7 277 Zech Daniel, Alpenrose Grimolzhausen 7 276 Josef Stefanie, Alpenrose Grimolzhausen 8 274 Mayer Julian, Auerhahn Ried-Hessellohe 3; Daferner Gerhard, Auerhahn Walda 5; Pfaffenzeller Marco, Tagberg. Gundelsdorf 7 273 Nowak Johanna, Abends. 04 Ludwigsmoos 9 272 Graf Veronika, Hubertus Schainbach 4; Grabler Julia, Tell Hollenbach 10; Fürst Eva, Tell Hollenbach 8 271 Habermeyer Florian, 1906 Rohrenfels 4; Kleber Nicole, Abends. 04 Ludwigsmoos 6 270 Lehmeier Hubert, 1922 Obermaxfeld 3; Behr Florian, Abends. 04 Ludwigsmoos 7; Maslunka Katharina, Alpenrose Grimolzhausen 9; Mayer Johannes, Auerhahn Ried-Hessellohe 3; Knödler-Golling Anita, Edelweiß Haselbach 5; Seiler Monika, Hubertus Schainbach 5; Lauber Jonas, Tagberg. Gundelsdorf 7.

