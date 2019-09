vor 31 Min.

Doppelpack von Froncek bringt den Sieg

Kreisliga: SV Karlshuld besiegt Scheyern mit 2:1.

Der SV Karlshuld hat in einer vorgezogenen Partie in der Fußball-Kreisliga Donau/Isar ST Scheyern mit 2:1 besiegt. Matchwinner war Martin Froncek, der einen Doppelpack erzielte.

Es war eine Partie, die beide Mannschaften mit offenem Visier bestritten. Wieder einmal wäre den Grünhemden beinahe die mangelhafte Chancenverwertung zum Verhängnis geworden. Unsortiert zeigte sich die SVK-Abwehr als die Gäste durch Julian von Knäbel in Führung gingen (13.). Die Grünhemden brauchten lange, ehe sie richtig in die Partie fanden. Nach einem Kopfballtreffer von Nico Ziegler, der wegen Abseits aberkannt wurde, kamen sie allmählich ins Rollen (28.). Nach Zuspiel von Philipp Hallmen glich Froncek zum 1:1 aus (34.). Nach dem Seitenwechsel drehten die Mösler auf. Hallmen (51.) und Ziegler (54.) vergaben Riesenmöglichkeiten zur Führung. Nach einem Traumpass aus dem Mittelfeld heraus, leitete Dominic Berchermeier den 2:1-Siegtreffer durch Froncek ein (57.). Danach versiebte der SVK reihenweise beste Tormöglichkeiten und hatte am Ende Glück, als Keeper Simon Heindl mit einer Glanzparade den Ausgleich verhinderte (74.).

Themen Folgen