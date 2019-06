vor 56 Min.

Ein Trio steigt auf

Die Neuburger Schiedsrichter Patrick Krettek (Bayernliga), Jonas Krzyzanowski (Landesliga) und Fabian Hegener (Bezirksliga) pfeifen künftig eine Liga höher

Neuburg Frohe Kunde für die Schiedsrichtergruppe Neuburg: Wie am vergangenen Wochenende bekannt wurde, gibt es im Kader drei „prominente“ Aufsteiger. So wird der 26-jährige Patrick Krettek ab der kommenden Saison Begegnungen in der Bayernliga sowie B-Junioren-Bundesliga leiten. Seinem jüngeren Kollegen Jonas Krzyzanowski (16) gelang durch erstklassige Leistungen in der abgelaufenen Spielzeit der Sprung in die Landesliga, während sich Fabian Hegener (22) künftig Bezirksliga-Schiedsrichter nennen darf.

Das erfolgreiche Trio war auch gemeinsam beim gestrigen Kreisliga-Relegations-Match zwischen dem SV Klingsmoos und SV Thierhaupten in Gundelsdorf (siehe auch eigener Bericht) gemeinsam im Einsatz (Krettek als Schiedsrichter; Krzyzanowski und Hegener als Assistenten) und machten ihre Sache ausgezeichnet. (disi)

Themen Folgen