vor 4 Min.

Ein „königliches“ Wochenende

Alle drei Mannschaften des SK Neuburg zeigen sich in hervorragender Verfassung. Während die „Erste“ auswärts triumphiert, macht die „Zweite“ mit Beilngries kurzen Prozess

Ein erfolgreiches Wochenende haben die Schachteams des SK Neuburg hinter sich. Alle drei Mannschaften behielten in ihren Partien die Oberhand.

lBezirksliga Oberbayern: SG Traunstein/Traunreut – SK Neuburg 1:7: Nach einem vorsichtigen Abtasten kristallisierten sich bereits frühzeitig die ersten Vorteile auf Neuburger Seite heraus. Christian Liesecke machte zuerst den Sack zu, gewann den wichtigsten Bauern am Damenflügel, sodass die gegnerische Stellung auseinanderbrach und damit auch die Partie entschieden war. Kurz darauf erhöhte Juan Manuel Vaccaroni auf 2:0. Seine aufgestellte Mattdrohung konnte nicht mehr pariert werden.

Gut vorbereitet setzte sich Bernhard Gerstner ans Brett. Er widerlegte die Spielanlage seines Partners in einer Variante der Grünfeld-Verteidigung. Die daraus resultierende Mehrqualität reichte locker zum Sieg. Für das 4:0 sorgte Mannschaftsführer Wolfgang Sailer. Durch einen eroberten Mehrbauer konnte er sich im reinen Bauern-Endspiel durchsetzen. Klaus Richter sicherte den Gesamtsieg mit einem Unentschieden – nach einer spektakulären Zeitnot-Schlacht – ab. Somit waren die restlichen Partien eine Zugabe für die Brettpunkt-Wertung. Ralf Seitner setzte seine gute Form aus der vergangenen Saison fort, verteidigte alle Angriffsversuche und gewann sicher im Endspiel. Ein Remis steuerte Spitzenspieler André Wurzel bei. In schier auswegloser Situation fand Wurzel eine überraschende Pattwendung und hielt die Stellung im Gleichgewicht.

Neben Neuzugang Gerstner gab auch Daniel Ebenhöch seinen Einstand im Neuburger Team und zeigte seine strategischen Fähigkeiten, die letztlich in ein gewinnbringendes Leichtfiguren-Endspiel führten. Dieser volle Punkt besiegelte den 7:1-Kantersieg für den Neuburger Schachklub. Im nächsten Rundenkampf in drei Wochen ist dann der letztjährige Tabellenzweite aus Gräfelfing zu Gast. Dieses Match könnte bereits vorentscheidenden Charakter in Sachen Meisterschaft haben. (wa)

lA-Klasse Ingolstadt/Freising: SC Beilngries II – SK Neuburg II 0:8: Hochmotiviert und gut eingestellt durch Spielleiter Wolfgang Sailer und Mannschaftsführer Robert Winkler ging es an die Bretter. Es dauerte nicht lange, bis Leon Vaccaroni an Brett 7 den ersten Sieg vermelden konnte. Kurz danach hatte auch Paul Direktor seine Gegnerin an den Rand einer Niederlage gebracht. Diese wehrte sich derart verzweifelt, dass sie erst nach zwei Stunden das Handtuch warf. Gegen die unkonventionelle Spielweise Zoltan Danyis fand sein Kontrahent nie die richtige Antwort, verlor erst Qualität (Turm ist besser als Läufer oder Springer), dann einen Läufer und letztlich das Match. Den vierten Punkt fuhr Peter Lautner ein, ehe Dennis Müller endgültig den Teamerfolg sicherte. Danach ging es Schlag auf Schlag. Erst bezwang Günter Löchel seinen Kontrahenten mit einem Bauern mehr im Endspiel. Kurz danach musste der Gegner von Winkler die Segel streichen. Den letzten Erfolg errang Bernd Schmidt an Brett eins. Damit revanchierten sie sich für die Schlappe im vergangenen Jahr und erklommen gleichzeitig die Tabellenspitze in der A Klasse. (bad)

lD-Klasse Ingolstadt: SC Moosburg VII – SK Neuburg III 1:3: An Brett zwei siegte Sebastian Stadlmeier mit den schwarzen Figuren gegen Goran Radinovic. Nach einer guten Eröffnung machte Stadlmeier am Königsflügel Druck und sein Gegner gab auf. Daniel Karpati machte an Brett eine sehr gute Partie. Er erkämpfte den Turm vom Gegner, der schließlich nach zwei Stunden aufgab. Auf Brett drei gab es eine kampfbetonte Partie zwischen Heinz Badura und Rudolf Krämer. Im Endspiel hatten Badura noch einen Springer und Krämer einen Läufer, wobei der Springer seine Stärke am Brett ausspielte und Krämer die Begegnung verlor. An Brett vier ging der Punkt an Moosburg, da der Neuburger nicht antrat.(bad)

