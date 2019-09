vor 24 Min.

Elf Spiele, elf Meister

Zum Teil spannende Endspiele bekommen die Zuschauer der Endspiele um die Vereinsmeisterschaft beim SV Karlshuld geboten. Wer sich durchgesetzt hat

Von Lucas Pallmann

Die Tennisabteilung des SV Karlshuld hat in elf verschiedenen Kategorien ihre Vereinsmeister gekürt.

Das mit Spannung erwartete Herren-Einzel Finale zwischen Markus Wittmann und Josef Lehmeier wurde zu einer nervenaufreibenden Angelegenheit. Nachdem jeder einen Satz für sich entscheiden konnte, ging es in den Match-Tie-Break, den Markus Wittmann mit 10:7 knapp für sich entschied. Der Titel beim Herren-40-Einzel ging auch heuer an Oliver Edler, der sich erneut gegen Bernhard Münzer durchsetzte. Matthias Haindl belegte den dritten Platz. Einen klaren Sieg im Herren-60-Einzel erzielte Anton Schmid mit einem 6:3, 6:1 gegen Rainer Prokop. Nach einer 3:6, 4:6-Niederlage im Herren-Hobby-Einzel musste Ralf Braun seinem Gegner Thomas Lehmeier zum ersten Platz gratulieren.

Im Einzel der Damen lieferten sich Sarah Preschl und Sophie Kübler ein sehenswertes Match. Am Ende gewann Sophie Kübler nach einem ausgeglichenen Spiel im Match-Tie-Break 10:6. Beate Biermeier gelang es in der Kategorie Damen-Hobby-Einzel, die Siegesserie von Birgit Pallmann zu unterbrechen und ging nach einem spannenden Spiel als Siegerin vom Platz. Dem Duo Wolfgang Prummer und Tobias Dittenhauser gelang es, sich im Herren-Doppel gegen die Finalgegner Gerhard Stückl und Oliver Edler im Match-Tie-Break 10:2 durchzusetzen. Der Pokal im Damen-Doppel ging auch dieses Jahr an Ingrid Prokop und Irmi Dolatschko. Sie setzten sich wie bereits im vergangenen Jahr deutlich gegen Sarah Preschl und Sophie Kübler durch. Wolfgang Prummer und Arthur Traber mussten sich im Doppel der Herren 40 Alexander Wittmann und Florian Stelzer mit 5:7, 5:7 in einem ausgeglichenen Spiel geschlagen geben. Ihren nächsten Sieg erspielte sich Irmi Dolatschko mit ihrem Partner Matthias Haindl im Mixed gegen Gerhard und Veronika Stöckl. Die Mission Titelverteidigung gelang dem Doppel Peter Schlingmann und Gisi Seitle nicht, der Titel Vereinsmeister Hobby-Mixed ging an Beate und Erich Biermeier. Abgeschlossen wurde der Tag und die Tennissaison mit einem Abendessen und einer gebührenden Feier zu Ehren der Vereinsmeisterschaftssieger 2019.

