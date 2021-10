A-Klasse Neuburg: FC Illdorf bleibt oben dran

FCI besiegt SV Weichering mit 4:2. Der SV Grasheim gewinnt nach neun Siegen erstmals nicht und spielt beim SV Bayerdilling 0:0. SC Feldkirchen holt mit einem 2:2 gegen den SV Bertoldsheim seinen zweiten Punkt.

Der SV Grasheim hat in der A-Klasse Neuburg erstmals Punkte abgegeben. Beim SV Bayerdilling spielte der Tabellenführer 0:0.

Illdorf – Weichering 4:2

Nach starkem Spielbeginn konnte Marcel Schiele in der 25. Minute nach einer Flanke von Markus Martin die Führung per Kopf erzielen. Nur fünf Minuten später erzielte Jonas Meier per Distanzschuss die 2:0-Führung für den FCI. Der starke Markus Martin benötigte nur vier Minuten nach dem 2:0, um zum 3:0-Halbzeitstand zu erhöhen (34.). Die Gäste kamen besser aus der Kabine und erzielten das 3:1 durch Flamur Ajeti (49.). Weichering war nun wesentlich aktiver und erzielte durch Xhemajl Halili in der 69. Minute den Anschlusstreffer. In der 83. Minute erlöste Tobias Habermeyer die Anhänger des FCI mit dem Tor zum 4:2-Endstand. Schlussendlich ein verdienter Sieg für den FCI. (fci)

Feldkirchen – Bertoldsheim 2:2

Beide Mannschaften waren von der ersten Sekunde an sehr präsent auf dem Platz und es entwickelte sich ein munteres, aber doch kampfbetontes Spiel. Es gab Chancen auf beiden Seiten, sogar ein Handelfmeter wurde von Feldkirchens Torwart pariert. In der 32. Spielminute ging Bertoldsheim durch einen abgefälschten Schuss von Markus Schiele Führung. Dies war auch der Pausenstand. Feldkirchen kam besser aus der Pause und kam zum verdienten 1:1-Ausgleich durch Jalaluddin Anwari (54.). Aus dem Nichts ging allerdings Beroldsheim wieder in Führung, erneut erzielte das Tor Bernhard Gebhart (68.). Feldkirchen konnte aber noch zurückschlagen und den verdienten Ausgleich erzielen (79.). Torschütze war, wie beim ersten Tor, Jalauddin Anwari. Mit der Punkteteilung können beide Teams zufrieden sein. (scf)

Zell/Bruck – Brunnen 2:2

Zu einem glücklichen Punktgewinn kam Brunnen in Zell. Die Heimelf kam sehr gut in die Partie und hatte einige hochkarätige Chancen, bevor Marvin Knott (17.) Zell erlöste. Fabian Detter erhöhte zum hochverdienten 2:0 (41.). Brunnen kam allerdings noch vor der Pause zum Anschlusstreffer: Ein hoher Ball konnte von der Zeller Hintermannschaft nicht geklärt werden und Benedikt Kreil nutze dies zum 2:1 aus (42.). In der zweiten Halbzeit war Brunnen um einiges besser und kam schließlich noch zum Ausgleich. Der Torschütze war Bernhard Modlmayer (58.). (nr)

VfR Neuburg II – Waidhofen 1:4

Zu einem schlussendlich verdienten Sieg kam Waidhofen beim VfR. Nachdem Neuburg besser in die Partie kam und folgerichtig durch Rohat Isik in Führung ging (15.), kam Waidhofen, bedingt durch drei individuelle Fehler, zu einer beruhigen 3:1-Pausenführung. Die Torschützen waren Niklas Mönch (25.), Tobias Fischer (29.) und Severin Kugler (45.). Nach der Pause versuchte der VfR wieder ranzukommen. Mehr als einige Halbchancen kamen aber nicht dabei heraus. Erneut Severin Kugler erzielte sogar noch das 4:1 für Waidhofen (65.). (nr)

Bayerdilling – Grasheim 0:0

In einem Spiel auf Augenhöhe trennten sich der bis dato verlustpunktfreie Tabellenführer aus Grasheim und Bayerdilling vor 150 Zuschauern leistungsgerecht mit 0:0. Die Heimelf startete gut und hatte durch Patrick Hein die erste Chance. Er spielte den Torwart aus, verzog aber aus zu spitzem Winkel. Kurz darauf konnte der Gästekeeper einen Distanzschuss von Christian Buchart über die Latte lenken. Nach 15 Minuten die nächste Großchance für den SVB. Lukas Welt setzte einen satten Schuss an die Unterkante der Latte. Im Anschluss spielte sich das Geschehen großteils im Mittelfeld ab und beide Mannschaften neutralisierten sich. Nach 30 Minuten das vermeintliche 0:1 für den Tabellenführer, welches jedoch wegen Abseits nicht gewertet wurde. Nach der Pause drückte Grasheim auf das Tor des SVB, aber die Abwehr stand. In der 55. Minute ging Patrick Hein auf das Grasheimer Tor zu, legte quer auf Florian Müller, aber der Torwart kam im letzten Moment dazwischen. Im Gegenzug schossen die Gäste nach einer Ecke neben das Tor. In einer spannenden Schlussphase, in der beide Teams den Sieg wollten, fiel kein Tor mehr, sodass es beim gerechten Unentschieden blieb. (svb)

Staudheim – Ober-/Unterh. 4:3

Nach einer druckvollen Anfangsphase ging folgerichtig Staudheim früh durch Tobias Hudler in Führung (9.). Danach kam Oberhausen immer besser ins Spiel und belohnte sich mit zwei Toren durch Johannes Leinfelder (16.) und Florian Gmeiner (21.). Die zweite Hälfte begann mit Offensivbemühungen der Heimelf, die in der 50. Minute nach einem guten Angriff aber am Lattenkreuz scheiterten. In der 63. Minute wurde der FCS für seinen Aufwand in der zweiten Halbzeit belohnt und man erzielte den Ausgleich durch Simon Preis (63.). In der 68. Minute erzielte Staudheim durch Tobias Hudler mit einem Freistoßtor den 3:2-Führungstreffer. Doch fast im Gegenzug kam der Gast zum erneuten Ausgleich durch Martin Grossmann (66.) der mit einem gefühlvollem Heber zum 3:3 einnetze. In der 78. Minute erzielte Staudheim den umjubelnden 4:3-Siegtreffer durch Mathias Wilhelm, der nach einem Angriff in Rücklage aus 18 Metern flach links unten verwandelte. (fcs)

Sinning – Berg im Gau II 0:4

Bei perfekten äußeren Bedingungen kamen die Gäste aus Berg im Gau zu einem verdienten Sieg. In der ersten Hälfte kamen die Gäste zu drei Torschüssen und alle drei waren drin. Den Torreigen eröffnete in der 13. Minute Johannes Angermayr. Nachdem die Sinninger Abwehr ein Stürmerfoul reklamierte, spielten die Gäste einfach weiter und Angermayr hatte aus kurzer Distanz keine Mühe. Noch vor der Halbzeitpause erhöhte Jonas Müller mit einem Doppelpack auf 3:0 (23./34.). Auch Sinning hatte Torchancen, allerdings fehlte hier des letze Quäntchen Glück. In der zweiten Hälfte musste Sinning dann einige Mal verletzungsbedingt wechseln. Berg im Gau tat nicht mehr als nötig und kam durch Tobias Mayr in der 63. Minute zum verdienten 4:0-Endstand. (thr.)