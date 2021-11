A-Klasse Neuburg: SV Grasheim baut seine Führung weiter aus

Durch Treffer von Bauer und Kohou kann der Tabellenführer seine Siegesserie fortsetzen. Ein sehr torreiches Spiel bekommen die Zuschauer in Waidhofen zu sehen.

Tabellenführer SV Grasheim fuhr seine Siegesserie in der A-Klasse Neuburg fort und gewann in Brunnen 2:1. Mit einem klaren Sieg ging der BSV Berg im Gau II vom Platz. Wie der SV Waidhofen gewann auch der FC Staudheim.

Weichering – Berg im Gau II 0:3

Eine kalte Dusche erwischten die Platzherren vor der Winterpause, denn man unterlag der Zweitvertretung des BSV Berg im Gau mit 0:3. Der Spielverlauf ist eigentlich schnell erzählt. In der Anfangsphase verwehrte der Schiedsrichter der Heimelf einen Elfmeter, als Andreas Krammer von den Beinen geholt wurde. Danach nahm das Unheil seinen Lauf. Der SVW ließ klare Torgelegenheiten aus und die Gäste nutzten ihre wenigen Möglichkeiten eiskalt aus. Tobias Mayr (10.) und Stefan Bichler (25.) sorgten bereits vor dem Wechsel für klare Verhältnisse. Man kann den Schwarzweißen nach der Halbzeit den Willen sicher nicht absprechen, aber durch eine Ampelkarte kurz nach dem Wiederbeginn war das Spiel für den Gastgeber gelesen. Trotz Unterzahl hatte man noch die ein oder andere Möglichkeit, aber man war im Abschluss einfach nicht abgeklärt genug. Nach einem Konter der Gäste erzielte Andreas Oberhauser den 0:3-Endstand (78.). Sollten sich die Akteure im Lager der Weicheringer in der Winterpause nicht neu sammeln und alle Kräfte bündeln, wird es bis zum Schluss der Saison ein harter Kampf gegen den Abstieg. (svw)

Waidhofen – Ober-/Unterh. 4:3

Einen möglichen Punktgewinn verpasste der Gast aus Oberhausen nur knapp. In der 35. Minute machte Niklas Mönch das 1:0 für den Gastgeber. Kurz vor der Pause traf ein Spieler des TSV ins eigene Tor und sorgte für die 2:0-Pausenführung (44.). Zwei Minuten nach Wiederbeginn verkürzte Ermon Sulejmani auf 2:1 (47.). Doch nur wenige Momente später machte Niklas Mönch mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder perfekt (54.). Aber in der 67. Minute konnte erneut Ermon Sulejmani verkürzen. In der Schlussphase der Partie wurde es dann dramatisch. Zuerst erzielte Philipp Kugler per Strafstoß den Ausgleich für den TSV (88.). In der 90. Minute aber wurde dem SVW auch ein Elfmeter zugesprochen, den Kevin Hauke zum 4:3-Endstand verwandelte. (nr)

Bayerdilling – Feldkirchen 1:1

In dem Duell des SV Bayerdilling gegen den Tabellenletzten aus Feldkirchen kam der SVB nicht über eine Punkteteilung hinaus. Kurz vor der Halbzeit erzielte Florian Müller die Führung für die Heimischen. In der 57. Minute sorgte Haider Qasem Hussein für den Ausgleich und somit auch für den 1:1-Endstand. (nr)

Brunnen – Grasheim 1:2

Einen möglichen Punktgewinn verpasste die DJK aus Brunnen nur knapp. Bereits in der vierten Minute gab es die erste Chance für den SV Grasheim, als Florian Tarnick Keeper Simon Kreil umkurvte. Johannes Winkler konnte aber noch klären. Wenig später fiel dann das 0:1 für die Gäste. Der agile Florian Tarnick wurde nicht gestellt und legte quer zu Spielertrainer Bauer. Dieser hatte keine Probleme einzuschieben (17.). Nach der Halbzeit gab es Elfmeter für die Gäste, als ein Grasheimer Stürmer gefoult wurde. Marvin Kohou verwandelte sicher vom Punkt (55.). In der 71. Minute verkürzte Dominik Schedlbauer nach einem Freistoß per Kopf auf 1:2 aus Sicht der Heimelf. Trotz weiterer Chancen verpasste es die DJK, den Ausgleich zu erzielen. Somit entführte der SVG glückliche Punkte aus Brunnen. (nr)

Staudheim – Sinning 2:1

In der 48. Minute erzielte Tim Schreiber das erste Tor für den FCS. Knapp zwanzig Minuten später konnte Stefan Gastl den Ausgleich für die Sinninger markieren (67.). Kurz vor Schluss verwandelte Jan Sailer einen Strafstoß für den Gastgeber (85.) und sorgte damit für den Sieg der Staudheimer. (nr)