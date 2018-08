22:28 Uhr

Gelungene Generalprobe für TSV Ober-/Unterhausen Lokalsport

Die Mannschaft des neuen Trainers Thomas Mertel holt sich eine Woche vor dem Punktrunden-Auftakt auf heimischem Gelände durch einen 1:0-Finalsieg gegen den SV Sinning den „Pott“. Am Sonntag kommt es bereits zur Revanche

Von Dirk Sing

Geht es nach Thomas Mertel, dann kann die Saison 2018/2019 in der A-Klasse Neuburg am kommenden Sonntag wahrhaftig beginnen. Der neue Trainer des TSV Ober-/Unterhausen und seine Mannschaft sorgten am vergangenen Wochenende vor heimischer Kulisse dafür, dass die Generalprobe mehr als geglückt ist. Mit Siegen gegen den SC Rohrenfels (4:2/Samstag) und SV Sinning (1:0/Sonntag/Torschütze: Philipp Kugler in der 70. Minute) holten sich die Oberhausener den traditionellen Freundschaftspokal, was ihnen zuletzt im Jahr 2012 geglückt war.

„Gerade für das Selbstvertrauen war dieser Pokalerfolg immens wichtig“, freute sich Mertel, der am zurückliegenden Wochenende jedoch zweierlei Gesichter seiner Truppe kennenlernte. „Trotz des Sieges gegen Rohrenfels war ich von der Leistung meines Teams enttäuscht. Das hat sich aber einen Tag später gegen Sinning zu 1000 Prozent geändert“, lobt der neue Übungsleiter, der dafür insbesondere eine „ganz andere Einstellung und Willen“ verantwortlich machte. „Die Jungs haben beim Final-Erfolg gegen den SV Sinning gesehen, dass man mit der richtigen Einstellung Berge versetzen kann. Und genau daran müssen wir in der Punktrunde anknüpfen.“

Dass seine Schützlinge dazu in der Lage sind, ist Mertel felsenfest überzeugt. „Ich bin von meiner Truppe absolut begeistert. Wir haben eine sehr gute Mischung aus vielen jungen sowie erfahrenen Akteuren im Team. In den bisherigen Trainingseinheiten musste ich sie sogar schon mehrfach bremsen, da sie von sich aus immer weiter trainieren wollten“, berichtet der 51-Jährige.

Kein Wunder, dass die Vorfreude auf den Liga-Start im TSV-Lager bereits riesengroß ist – zumal der Spielplan auch noch eine „Besonderheit“ bereithält: Am Sonntag (15 Uhr) kommt es in Sinning bereits zur Revanche des gestrigen Aufeinandertreffens – quasi das Gemeindederby 2.0! „So schön es ist, den Freundschaftspokal zu holen. Ich möchte auch das erste Saisonmatch am Sonntag beim SV Sinning gewinnen“, redet Mertel nicht lange um den heißen Brei. Auch in Sachen Zielsetzung für die anstehende Spielzeit hat der TSV-Coach eine klare Vorstellung: „Ich habe bereits intern kommuniziert, dass ich um die Plätze eins bis fünf mitspielen möchte.“

Ebenfalls ein Erfolgserlebnis konnte am gestrigen Sonntag noch der SV Wagenhofen einfahren. In der Partie um Platz drei besiegte der A-Klassist, der am Vortag noch dem SV Sinning mit 0:2 unterlegen war, den Kreisklassisten SC Rohrenfels mit 4:2. Während Adrian Wawerski (37.), Flamur Ajeti (55.), Sebastian Neff (56.) und Pevrul Afsar (85.) für den SVW erfolgreich waren, erzielte Tobias Berger für Rohrenfels einen „Doppelpack“.

