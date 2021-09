Golf

vor 50 Min.

Ein Olympionike in Neuburg

Hat sich viel vorgenommen: Hurly Long startete kürzlich für Deutschland bei Olympia. Ab Donnerstag tritt er beim Turnier in Neuburg an.

Plus Hurly Long zählt beim Turnier auf der Anlage des Wittelsbacher Golfclubs zu den deutschen Hoffnungen. Er spricht über seine Ziele, die Challenge Tour, die nötige Gelassenheit und seine Erfahrungen bei den Spielen in Tokio.

Von Benjamin Sigmund

Am Donnerstag beginnt in Neuburg auf der Anlage des Wittelsbacher Golfclubs ein Turnier der Challenge Tour. Europas größte Golftalente spielen vier Tage lang bis Sonntag um den Titel. Zu den bekanntesten Golfern der Veranstaltung gehört Christopher Herlihy „Hurly“ Long, der kürzlich in Tokio für Deutschland bei den Olympischen Spielen startete. Die Neuburger Rundschau hat sich vor Turnierbeginn mit dem 26-jährigen Heidelberger unterhalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen