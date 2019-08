vor 43 Min.

Hohe Hürde für den SV Karlshuld

Mösler gastieren beim SV Manching II.

Von Roland Geier

Aufsteiger SV Karlshuld scheint in der Kreisliga Donau/Isar angekommen zu sein. Nach dem vermasselten Auftakt gegen den TSV Hohenwart hat die Truppe von Trainer Naz Seitle durch ihren engagierten Auftritt beim SV Kasing (1:1) und dem 2:1-Sieg gegen den FC Gerolfing zwei hoch gehandelte Favoriten ins Straucheln gebracht.

Seitle fühlte sich nach dem Erfolg gegen Gerolfing bestätigt, dass seine Mannschaft fußballerisch durchaus mit jedem Gegner mithalten kann, Doch sie müsse seine Marschroute konsequent befolgen, mutig auftreten und mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen agieren. So habe sie gegen Gerolfing nach den mageren Vorstellungen in der Vorbereitung, die Zuschauer wieder begeistert. Am heutigen Samstag um 17.30 Uhr stehen die Mösler nun vor einer weiteren recht hohen Hürde beim SV Manching II. Der zweite Anzug des Bezirksligisten gehört auch in diesem Jahr zu den Topmannschaften der Kreisliga, wurde in der Saison 2017/18 Dritter und musste in der vergangenen Saison als Vizemeister auf die Relegationsspiele in die Bezirksliga verzichten, da sie mit der ersten Mannschaft nicht in der gleichen Liga spielen darf.

Die Reserve des SV Manching steht nach zwei Siegen und einem Remis ungeschlagen auf Platz zwei. Das Saisonziel, das SVM-Trainer Martin Finkenzeller ausgegeben hat, ist „schönen Fußball zu spielen“. Dass heute ein recht dickes Brett zu bohren sein wird, weiß vor allem Karlshulds spielender Co-Trainer Nico Ziegler, der in den vergangenen sieben Jahren beim SV Manching spielte. Der 26-jährige Abwehrspieler des SVK kennt natürlich den Kader des SV Manching wie seine eigene Westentasche und wird mit Chefcoach Naz Seitle versuchen, das richtige Mittel zu finden, um weiter auf Erfolgskurs zu bleiben.

B- Klasse 2 Donau/IsarAuch der zweite Anzug des SV Karlshuld muss auswärts antreten. Die Truppe von Jürgen Seitle gastiert am Sonntag um 13 Uhr beim TSV Ingolstadt Nord II.

Themen Folgen