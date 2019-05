vor 59 Min.

Illdorf hat die Trümpfe in der Hand

Im Kampf um den Aufstiegs-Relegationsplatz ist das Meier-Team nach dem 6:1-Kantersieg in Echsheim und der Niederlage des SV Sinning im Vorteil. Ober-/Unterhausen gewinnt beim Absteiger

Illdorf eroberte mit einem Kantersieg in Echsheim den zweiten Platz, da Sinning beim Meister in Wagenhofen klar unterlag. Waidhofen wahrte mit einem Sieg in Baar die theoretische Chance auf den Relegationsplatz.

Zell/Bruck – Weichering 3:0

Nach einer durchwachsenen Anfangsphase ging Zell in der zehnten Minute durch Luis Marques in Führung. Dieser verwandelte eine schöne Hereingabe von Daniel Vetter per Kopf. Danach passierte wenig, bis die Zeller den Druck kurz vor der Pause noch einmal erhöhten und im Anschluss an eine Ecke den Ball bereits hinter der Torlinie wähnten. Der Schiedsrichter ließ jedoch weiterspielen. Im direkten Konter schafften es die Gäste, Zells Torhüter auszuspielen, brachten dann aber den Ball nicht im Kasten unter. Nach der Pause dominierte Zell die Partie und erspielten sich einige gute Chancen. Eine verunglückte Flanke von Daniel Vetter (55.) und ein Kopfball aus kurzer Distanz von Fabian Detter (65.) sicherten einen verdienten Derbysieg. (pietb)

Burgheim II – Oberhausen 0:3

Nachdem die zweite Garde des TSV bereits als Absteiger feststand und der Gast aus Ober-/Unterhausen sich im gesicherten Tabellenmittelfeld befindet, war diese Partie quasi bedeutungslos. Trotzdem zeigte die Heimmannschaft anfangs eine ansehnliche Leistung. Da auch die Gäste dagegenhielten, entwickelte sich ein ausgeglichenes Match ohne große Höhepunkte in der ersten Halbzeit. Nach der Pause schaltete Oberhausen einen Gang hoch und erspielte sich mehrere Chancen. Drei davon nutzten die Gäste zu ihren Treffern: Erst traf Florian Gmeiner (57.), bevor Luis Ball mit einem Doppelpack den Sack zumachte (81./83). (stad)

Staudheim – Brunnen 1:4

Die Partie begann für die Gäste aus Brunnen optimal: Bereits in der vierten Minute nutzte Fabian Lehmer einen „Stopp-Fehler“ zum 1:0. Daraufhin wurde die Partie ausgeglichener. Staudheims Simon Preis scheiterte nach 20 Minuten aus kurzer Distanz am Gästekeeper. Besser machte es Lehmer auf der Gegenseite, als er alleine vor dem Tor die Nerven behielt (26.). Kurz vor der Halbzeit scheiterte Daniel Zinsmeister am Pfosten. Nach dem Seitenwechsel passierte lange nichts, bis Thomas Zach nach einer Flanke den Anschlusstreffer erzielte (69.). Kurz darauf trafen die Gäste nur den Pfosten, bevor Sebastian Harler (74.) und Dominik Schedlbauer (81.) mit ihren Treffern alles klar machten. Den Schlusspunkt setzte Brunnens Simon Kreil, der einen Strafstoß parieren konnte. (ahm)

Bayerdill. – BSV Neuburg II 0:2

Der Gast aus Neuburg startete besser und hatte mehr vom Spiel, während der SVB etwas brauchte, um in der Partie anzukommen. Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware. So ging es mit 0:0 in die Halbzeit. Im zweiten Durchgang waren die Spielanteile ausgeglichen. Nach einer guten Stunde konnte Andreas Plosconka einen langen Ball freistehend ins Bayerdillinger Tor köpfen. Die Lila-Weißen machten nun mehr Druck und hatten einige gute Schussmöglichkeiten. Als in der Schlussphase ein Fehlpass der aufgerückten SVB-Abwehr abgefangen wurde, konnte Sakkarin Walter das 0:2 erzielen. (svb)

Echsheim II – Illdorf 1:6

Im Kampf um die Aufstiegs-Relegation konnte der FC Illdorf einen Pflichtsieg einfahren. Gegen eine ersatzgeschwächte Heimelf war das Spiel bereits nach 21 Minuten entschieden. Jonas Meier (5.), Maximilian Landes (6.) und Benjamin Mang (21.) nutzten konsequent ihre Chancen. Ein Lebenszeichen der Heimelf setzte Martin Meßmer in der 30. S Minute: Einen Freistoß aus 25 Metern Torentfernung verwandelte er sehenswert. Im Anschluss dominierte Illdorf das Geschehen weiter nach Belieben. Benjamin Mang (34.) und Rene Reiter (51./87.) mit einem Doppelpack stellen den Endstand auf 1:6. (sve)

Baar – Waidhofen 3:4

Ein spektakuläres Duell lieferten sich der SV Baar und SV Waidhofen. Den ersten der insgesamt sieben Treffer erzielte Waidhofens Pascal Mönch in der 18. Minute. Eine Viertelstunde später konnte Alusine Kamara ausgleichen. Nach dem Seitenwechsel brachte Lucas Widmann Waidhofen erneut in Führung (54.), bevor Severin Kugler mit seinem Treffer das Spiel scheinbar entschied (76.). Doch Baar kam zurück und glich durch Treffer von Benjamin Mertl (83.) und Kamara (90.) sogar aus. Waidhofen blieb davon scheinbar unbeeindruckt und erzielte in der letzten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer durch Benjamin Leib. (svb)

